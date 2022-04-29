Стало известно о ком говорил губернатор Беглов, рассказывая про «полукриминальных товарищей»

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Стало известно о ком говорил губернатор Беглов, рассказывая про «полукриминальных товарищей»
Санкт-Петербург
Фото: gov.spb.ru

Петербургский губернатор Александр Беглов заявил о попытках одного известного бизнесмена и его «полукриминальных товарищей» монополизировать рынок социального питания в Северной столице. СМИ решили разобраться, кого чиновник имел в виду. 

Хитросплетение сложных связей на рынке привело пытливых журналистов к интересным выводам. Под «бизнесменом» Беглов очевидно подразумевал своего помощника Игоря Захватова, который со своим братом заработал себе славу «решалы». Игоря также называют «карманом» Беглова. 

Журналисты установили, что он и его друзья уже три года пытаются монополизировать рынок социального питания и рьяно "расправляются" с конкурентами в этой сфере. Семейству Захватовых приписывают также связи в «Фирме Флоридан», а самой организации - спланированную атаку на предыдущего главу Управления соцпитания Александра Барабанщикова. Смольный уволил его задним числом после того, как чиновнику вменили якобы участие в тендере, способствующее победе определенного комбината. Барабанщиков провел 5 месяцев в СИЗО, после чего был отпущен домой из-за слабой позиции следствия.

Занятно, что первым публичным лицом, заговорившим о полукриминальных элементах на рынке соцпитания, стал Беглов, который водит с семейством Захватовых тесную дружбу. СМИ осторожно полагают, что подобное правдорубство может выйти губернатору боком.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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