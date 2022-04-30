Норвегия отправила Украине комплексы ПВО NASAMS с дальностью до 180 километров

Украина получит от Норвегии комплексы ПВО NASAMS с дальностью до 180 километров.

NASAMS являются ПВО средней дальности и Норвегия рассматривала возможность их поставки, но пока официально заявлений по передаче этого вооружения нет. Тем не менее, эксперты отследили путь, каким это вооружение может уже доставляться. Об этом сообщает Авиа.про, отмечая, что это вооружение уже прибыло в польский город Жешув. Их доставил американский военно-транспортный самолет, вылетевший из авиабазы Рамштайн в Германии, куда ранее NASAMS были переброшены из Норвегии.

До этого Украина уже получила комплексы ПВО С-300. Их дальность действия составляет около 150 км, поэтому ПВО NASAMS позволят ВСУ эффективнее обнаруживать цели на больших расстояниях.

К NASAMS есть несколько типов ракет. Украине могут передать ракеты AIM-120A и AIM-120C-5, с дальностью поражения целей до 75 и 105 километров соответственно.

Но также Киеву придется решить вопрос о том, кто будет управлять данным вооружением. Если это будут военные ВСУ, то им еще придется пройти длительную подготовку.

Напомним, Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Несмотря на предупреждения Москвы о том, что Запад лишь затягивает ее сроки, снабжая Украину оружием, США и союзники Вашингтона по НАТО и далее поставляют Киеву вооружение, в том числе и тяжелую технику.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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