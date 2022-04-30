Норвегия отправила Украине комплексы ПВО NASAMS с дальностью до 180 километров

Британское издание The Guardian пишет о том, что переломный момент на территории Украины может произойти уже в мае. По мнению западных аналитиков,
Уже в июне ВСУ перейдут в наступление, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Об этом он сказал 27 апреля, то есть через
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил перед депутатами городского Законодательного Собрания, отчитавшись о результатах работы за 2021
Социолог Максим Шугалей обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с острыми вопросами о состоянии Северной столицы. Хватит ли у
Петербургский губернатор Александр Беглов заявил о попытках одного известного бизнесмена и его «полукриминальных товарищей» монополизировать рынок
Первый этап транспортной реформы в Санкт-Петербурге реализуется уже практически месяц, однако организация движения наземного общественного транспорта
Глава комитета по обороне Государственной думы, генерал-полковник Андрей Картаполов полагает, что Генштаб ВС РФ планирует вскоре уничтожить все
26 апреля украинские военные нанесли удар по острову Змеиный, сообщило оперативное командование «Юг». Если судить по последним спутниковым снимкам,
Военный эксперт Константин Сивков заявил о том, что российские войска разгромят крупнейшую группировку ВСУ в ближайшие две-три недели. На Донбассе
В Челябинской области АЗС и торговые точки перестали выдавать бумажные чеки. Некоторые продавцы спрашивают потребителей, нужен ли им бумажный чек,
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