Петербургский губернатор Александр Беглов заявил о попытках одного известного бизнесмена и его «полукриминальных товарищей» монополизировать рынок
Коллективный Запад продолжает снабжать Украину собственным оружием, которое в основном получил в наследство от развалившегося СССР. Недавно Украина
Военный эксперт Константин Сивков заявил о том, что российские войска разгромят крупнейшую группировку ВСУ в ближайшие две-три недели. На Донбассе
Накануне около девяти часов утра к правоохранителям Красносельского района обратился пятидесятидевятилетний петербуржец, рассказавший о том, что
В Челябинской области АЗС и торговые точки перестали выдавать бумажные чеки. Некоторые продавцы спрашивают потребителей, нужен ли им бумажный чек,
Украина получит от Норвегии комплексы ПВО NASAMS с дальностью до 180 километров. NASAMS являются ПВО средней дальности и Норвегия рассматривала
Сегодня стали известны причины исчезновения надписи Zamestim, установка которой вызвала определённый резонанс не только в Санкт-Петербурге, но и
На Украине сформировалось новое националистическое подразделение под названием «Свобода». Как стало известно, в Мирнограде (бывший Димитров) была
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