На Украине сформировалось новое националистическое подразделение под названием «Свобода». Как стало известно, в Мирнограде (бывший Димитров) была замечена колонна грузовиков под бело-голубыми флагами. Колонна с членами нового движения направлялась в сторону Авдеевки, где сейчас идут ожесточенные бои. Члены легиона «Свобода», в который вошли россияне, перешедшие на сторону Украины, сами себя называют «новой РОА» – «Русской освободительной армией». Вероятно, это намек на армию генерала Власова, пишет ВО.

Есть информация, что подразделение «Свобода» контролирует Главное управление разведки генштаба Украины, а курирует этот легион Киев. Между тем в сети появились видео с призывами присоединяться к легиону, чтобы вместе приступить к демилитаризации России.

К слову, что генерал Власов был повешен.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей