В Донбассе сформирован нацбатальон «Свобода», состоящий из россиян перешедших на сторону Украины

Image 16+
В Донбассе сформирован нацбатальон «Свобода», состоящий из россиян перешедших на сторону Украины
Украина
Фото из открытых источников

На Украине сформировалось новое националистическое подразделение под названием «Свобода». Как стало известно, в Мирнограде (бывший Димитров) была замечена колонна грузовиков под бело-голубыми флагами. Колонна с членами нового движения направлялась в сторону Авдеевки, где сейчас идут ожесточенные бои. Члены легиона «Свобода», в который вошли россияне, перешедшие на сторону Украины, сами себя называют «новой РОА» – «Русской освободительной армией». Вероятно, это намек на армию генерала Власова, пишет ВО.

Есть информация, что подразделение «Свобода» контролирует Главное управление разведки генштаба Украины, а курирует этот легион Киев. Между тем в сети появились видео с призывами присоединяться к легиону, чтобы вместе приступить к демилитаризации России.

К слову, что генерал Власов был повешен.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В Донбассе сформирован нацбатальон «Свобода», состоящий из россиян перешедших на сторону Украины

Вчера, 22:53

Норвегия отправила Украине комплексы ПВО NASAMS с дальностью до 180 километров

30-04-2022, 09:53

Сивков: Через пару недель Донецкая группировка окажется в котле

29-04-2022, 08:08

Картаполов: Генштаб ВС РФ планирует уничтожить поставки западного оружия на территории Украины

28-04-2022, 13:38

Алексей Арестович: в июне ВСУ перейдут в наступление

28-04-2022, 07:33

Командование ВСУ заявило о нанесении удара по острову Змеиный

27-04-2022, 22:33

NYT: США готовятся к многолетнему противостоянию с РФ

26-04-2022, 07:08

Военкор Сладков заявил о необходимости уничтожения мостов на территории Украины

25-04-2022, 09:48

Генштаб ВСУ сообщил о новой группировке «ЧВК Вагнера» на Донбассе

23-04-2022, 16:33

Армия РФ ведет массированный обстрел нацбатов и ВС Украины к востоку и западу от Гуляйполя

23-04-2022, 14:28

Генштаб ВСУ: Россия создает систему ПВО в Херсонской области для дальнейшего наступления

23-04-2022, 14:28

Подоляк рассказал о дальнейших действиях ВСУ

23-04-2022, 09:58

Военкор Сладков ожидает соединения Харьковской и Запорожской группировок армии ВС РФ в Донбассе

23-04-2022, 09:43

Минобороны РФ: военные армии России готовятся ввести в бой основные силы в Донбассе

22-04-2022, 16:18

Россия точечными ударами уничтожила склад с западным вооружением во Львове

22-04-2022, 15:53

Политолог Марков назвал загадочной стратегию РФ в ходе спецоперации

22-04-2022, 12:33

Офицер из ДНР о штурме «Азовстали»: эту ошибку совершили все военачальники

22-04-2022, 09:08

Евсеев рассказал, как защитить Крымский мост

21-04-2022, 22:53

Зеленский: ВС Украины не могут деблокировать Мариуполь из-за необходимости пройти не менее 120 км

21-04-2022, 12:23

Bloomberg предрек окружение армии ВСУ силами РФ

20-04-2022, 10:23

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Стало известно о ком говорил губернатор Беглов, рассказывая про «полукриминальных товарищей»
  • 29-04-2022, 18:00

Стало известно о ком говорил губернатор Беглов, рассказывая про «полукриминальных товарищей»

Петербургский губернатор Александр Беглов заявил о попытках одного известного бизнесмена и его «полукриминальных товарищей» монополизировать рынок

В Украину прибыли современные варианты ЗРК С-300 с дальнобойными ракетами
  • 29-04-2022, 23:38

В Украину прибыли современные варианты ЗРК С-300 с дальнобойными ракетами

Коллективный Запад продолжает снабжать Украину собственным оружием, которое в основном получил в наследство от развалившегося СССР. Недавно Украина

Сивков: Через пару недель Донецкая группировка окажется в котле
  • 29-04-2022, 08:08

Сивков: Через пару недель Донецкая группировка окажется в котле

Военный эксперт Константин Сивков заявил о том, что российские войска разгромят крупнейшую группировку ВСУ в ближайшие две-три недели. На Донбассе

Расследуя угон раритетной иномарки, полицейские Петербурга задержали компанию с богатым криминальным опытом и серьёзным спецоборудованием
  • 29-04-2022, 21:38

Расследуя угон раритетной иномарки, полицейские Петербурга задержали компанию с богатым криминальным опытом и серьёзным спецоборудованием

Накануне около девяти часов утра к правоохранителям Красносельского района обратился пятидесятидевятилетний петербуржец, рассказавший о том, что

В Челябинской области торговые точки перестали выдавать бумажные чеки
  • 29-04-2022, 09:43

В Челябинской области торговые точки перестали выдавать бумажные чеки

В Челябинской области АЗС и торговые точки перестали выдавать бумажные чеки. Некоторые продавцы спрашивают потребителей, нужен ли им бумажный чек,

Норвегия отправила Украине комплексы ПВО NASAMS с дальностью до 180 километров
  • 30-04-2022, 09:53

Норвегия отправила Украине комплексы ПВО NASAMS с дальностью до 180 километров

Украина получит от Норвегии комплексы ПВО NASAMS с дальностью до 180 километров. NASAMS являются ПВО средней дальности и Норвегия рассматривала

Новости партнеров
Новости партнеров
Стали известны причины исчезновения надписи Zamestim в Петербурге
  • 30-04-2022, 14:48

Стали известны причины исчезновения надписи Zamestim в Петербурге

Сегодня стали известны причины исчезновения надписи Zamestim, установка которой вызвала определённый резонанс не только в Санкт-Петербурге, но и

В Донбассе сформирован нацбатальон «Свобода», состоящий из россиян перешедших на сторону Украины
  • Вчера, 22:53

В Донбассе сформирован нацбатальон «Свобода», состоящий из россиян перешедших на сторону Украины

На Украине сформировалось новое националистическое подразделение под названием «Свобода». Как стало известно, в Мирнограде (бывший Димитров) была