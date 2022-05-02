Шольц: Германия и Индия достигли согласия по ситуации на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц убежден, что по украинскому вопросу между Берлином и Нью-Дели во многом достигнуто согласие. Об этом он рассказал газете The Indian Express. Интервью с Шольцем вышло в печати накануне визита Премьера Индии Нарендры Моди в страны ЕС.

«Нападение России на Украину находится на первом месте повестки дня всех в Европе и за ее пределами. Я уверен, что между нашими двумя странами, Индией и Германией, есть широкое согласие по этому вопросу», - приводит слова Шольца агентство ТАСС .

Канцлер надеется на то, что визит Моди в Берлин посодействует укреплению связей между Индией и ФРГ, а также придаст им «новое измерение».

Премьер Индии должен прибыть в ФРГ второго мая. После окончания визита в Германию Моди намерен отправиться в Данию и Францию. Основная заявленная цель европейского турне индийского Премьера - укрепление многостороннего партнерства со странами Европы.

Спецоперацию на территории Украины Россия проводит с 24 февраля. Практически с первых ее дней страны Запада обрушили на Москву лавину санкций. Штаты и ЕС стремятся не только задавить РФ экономически, но и добиваются ее другого поражения, увеличивая поставки вооружения Украине.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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