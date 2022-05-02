WP: поступающая на Украину западная артиллерия изменит ход противостояния

О том, как может измениться ситуация на линии фронта после того как Украина получит западные артиллерийские комплексы, рассказали эксперты The Washington Post.

Так, на данный момент ВСУ используют в основном советское вооружение. То есть, стороны используют одни и те же системы, например РСЗО «Смерч».

Но вскоре ВСУ начнет вооружаться западной артиллерией, которая может серьезно повлиять на ход «военной спецоперации», которую начала Россия.

Аналитики считают, что западная артиллерия ускорит тактический сдвиг обеих сторон. Российским войскам придется вести контрбатарейный огонь, нанося удары по местам размещения артиллерийских установок.

Напомним, Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Западные страны в последние недели анонсировали поставки вооружения для ВСУ, при этом часть информации о запланированных поставках скрывается.

В США говорят о том, что НАТО будет передавать оружие Украине, пока российские войска не ослабнут и не покинут ее территорию. При этом Запад также оказывает Киеву финансовую поддержку и обещает помочь в восстановлении разрушенных в ходе боев объектов, в том числе за счет активов РФ, которые были заморожены или арестованы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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