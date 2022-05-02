The Economist: военные поставки Украине делают США беззащитными

Британский журнал The Economist предположил, что Национальная армия США рискует остаться без запасов вооружений после того, как растратит их на поставки Украине. В статье говорится о том, что большую часть оружия Киев получает из запасов армии США. Так, американская армия закупила около 34 500 Javelin с тех пор, как они поступили на вооружение в 1996 году.

7000 переданных Украине Javelin могут составлять треть или более запасов ВС США. Предприятия ВПК не смогут быстро увеличить производство. Потребуется не менее трех-четырех лет на пополнение запасов американской армии. Если заказы из других стран будут иметь приоритет, то потребуется еще больше времени.

Автор статьи отмечает, что американцам не впервые недостает оружия. К примеру, в Ираке и Сирии в 2014—2018 годах военнослужащие армии США использовали больше вооружения, чем производила страна. Когда на Украину поступит новое вооружение, противоборствующие стороны будут вынуждены быстрее принимать решения, чтобы избежать большого количества жертв.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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