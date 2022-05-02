The Economist: военные поставки Украине делают США беззащитными

Image 16+
The Economist: военные поставки Украине делают США беззащитными
Политика
Фото из открытых источников

Британский журнал The Economist предположил, что Национальная армия США рискует остаться без запасов вооружений после того, как растратит их на поставки Украине. В статье говорится о том, что большую часть оружия Киев получает из запасов армии США. Так, американская армия закупила около 34 500 Javelin с тех пор, как они поступили на вооружение в 1996 году.

7000 переданных Украине Javelin могут составлять треть или более запасов ВС США. Предприятия ВПК не смогут быстро увеличить производство. Потребуется не менее трех-четырех лет на пополнение запасов американской армии. Если заказы из других стран будут иметь приоритет, то потребуется еще больше времени. 

Автор статьи отмечает, что американцам не впервые недостает оружия. К примеру, в Ираке и Сирии в 2014—2018 годах военнослужащие армии США использовали больше вооружения, чем производила страна. Когда на Украину поступит новое вооружение, противоборствующие стороны будут вынуждены быстрее принимать решения, чтобы избежать большого количества жертв.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
The Economist: военные поставки Украине делают США беззащитными

Сегодня, 11:48

Полковник Макгрегор: у спецоперации России на территории Украины появились новые цели

26-04-2022, 09:48

Эксперт Денисов: жителей Сербии ждет большая трагедия из-за России

26-04-2022, 08:08

NYT: США готовятся к многолетнему противостоянию с РФ

26-04-2022, 07:08

В польский Жешув прибыли 6 тяжелых транспортных самолетов из США

24-04-2022, 20:08

Накануне приезда в Киев Блинкена Зеленский поставил РФ ультиматум

24-04-2022, 17:48

Багдасаров объяснил, почему Турция закрыла небо для полетов самолетов РФ в Сирию

24-04-2022, 09:33

Daily Mail: Россия использует в спецоперации против Украины оружие Франции и Германии, купленное после 2014-го

23-04-2022, 14:33

В Британии заявили о том, что РФ может атаковать военную базу НАТО

18-04-2022, 17:03

Президент Путин указал, какую роль в мире должна играть Россия

17-04-2022, 19:28

В Совбезе РФ рассказали, как будет нейтрализована натовская угроза Петербургу

17-04-2022, 07:38

Марков: затопление крейсера «Москва» приведет к эскалации боевых действий

15-04-2022, 23:03

Сивков объяснил, почему потеря крейсера «Москва» для РФ является невосполнимой

15-04-2022, 12:38

Эксперт Евсеев: Швеции и Финляндии грозит ракетно-ядерный удар после вступления в НАТО

15-04-2022, 08:13

Экономист Колташов рассказал о стратегии Запада в отношении России

14-04-2022, 10:48

Кургинян призвал к ротации элит

14-04-2022, 09:08

Берлускони: Россия пошла по пути страны, которая ведет к разрушению мира

10-04-2022, 09:28

New York Times: США отслеживает возможный ядерный удар

7-04-2022, 15:13

Критиковавшего спецоперацию депутата из Екатеринбурга исключили из партии «Справедливая Россия»

7-04-2022, 10:53

Арестович: Россияне говорят сдаче в плен целого нашего батальона, мы разберемся

6-04-2022, 09:43

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Стало известно о ком говорил губернатор Беглов, рассказывая про «полукриминальных товарищей»
  • 29-04-2022, 18:00

Стало известно о ком говорил губернатор Беглов, рассказывая про «полукриминальных товарищей»

Петербургский губернатор Александр Беглов заявил о попытках одного известного бизнесмена и его «полукриминальных товарищей» монополизировать рынок

В Украину прибыли современные варианты ЗРК С-300 с дальнобойными ракетами
  • 29-04-2022, 23:38

В Украину прибыли современные варианты ЗРК С-300 с дальнобойными ракетами

Коллективный Запад продолжает снабжать Украину собственным оружием, которое в основном получил в наследство от развалившегося СССР. Недавно Украина

В Донбассе сформирован нацбатальон «Свобода», состоящий из россиян перешедших на сторону Украины
  • Вчера, 22:53

В Донбассе сформирован нацбатальон «Свобода», состоящий из россиян перешедших на сторону Украины

На Украине сформировалось новое националистическое подразделение под названием «Свобода». Как стало известно, в Мирнограде (бывший Димитров) была

Расследуя угон раритетной иномарки, полицейские Петербурга задержали компанию с богатым криминальным опытом и серьёзным спецоборудованием
  • 29-04-2022, 21:38

Расследуя угон раритетной иномарки, полицейские Петербурга задержали компанию с богатым криминальным опытом и серьёзным спецоборудованием

Накануне около девяти часов утра к правоохранителям Красносельского района обратился пятидесятидевятилетний петербуржец, рассказавший о том, что

Норвегия отправила Украине комплексы ПВО NASAMS с дальностью до 180 километров
  • 30-04-2022, 09:53

Норвегия отправила Украине комплексы ПВО NASAMS с дальностью до 180 километров

Украина получит от Норвегии комплексы ПВО NASAMS с дальностью до 180 километров. NASAMS являются ПВО средней дальности и Норвегия рассматривала

Шольц: Германия и Индия достигли согласия по ситуации на Украине
  • Сегодня, 10:53

Шольц: Германия и Индия достигли согласия по ситуации на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц убежден, что по украинскому вопросу между Берлином и Нью-Дели во многом достигнуто согласие. Об этом он рассказал газете The

Новости партнеров
Новости партнеров
WP: поступающая на Украину западная артиллерия изменит ход противостояния
  • Сегодня, 11:18

WP: поступающая на Украину западная артиллерия изменит ход противостояния

О том, как может измениться ситуация на линии фронта после того как Украина получит западные артиллерийские комплексы, рассказали эксперты The

Financial Times: в армии РФ не хватает высокоточных ракет
  • Сегодня, 08:03

Financial Times: в армии РФ не хватает высокоточных ракет

У России существенно сократились запасы высокоточных ракет, удары которыми она наносит по территории Украины. Об этом пишет Financial Times.

Стали известны причины исчезновения надписи Zamestim в Петербурге
  • 30-04-2022, 14:48

Стали известны причины исчезновения надписи Zamestim в Петербурге

Сегодня стали известны причины исчезновения надписи Zamestim, установка которой вызвала определённый резонанс не только в Санкт-Петербурге, но и

Опасающийся за свою жизнь Тиньков заявил, что его заставили продать банк
  • Сегодня, 11:18

Опасающийся за свою жизнь Тиньков заявил, что его заставили продать банк

Олег Тиньков, основатель Тинькофф-Банка, дал интервью газете The New York Times, в котором признался, что после заявления с критикой «спецоперации»