Социолог Шугалей заявил о необходимости присвоения статуса городов-побратимов Петербургу и Луганску

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Социолог Шугалей заявил о необходимости присвоения статуса городов-побратимов Петербургу и Луганску
Санкт-Петербург
Максим Шугалей

Санкт-Петербургу следует присвоить статус города-побратима Луганска. Так считает российский ученый, социолог Максим Шугалей.

Письмо с таким предложением эксперт направил заместителю руководителя Администрации президента России Сергею Кириенко и депутату Государственной думы Виталию Милонову. Уведомления от ученого были разосланы губернатору Петербурга Александру Беглову, председателю парламента Северной столицы Александру Бельскому и главе ЛНР Леониду Пасечнику. 

«В целях установления устойчивых связей между городами России и городами ЛНР и ДНР прошу Вас подготовить законопроект «О городах побратимах ЛНР и ДНР» для внесения его Президентом Российской Федерации в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации в порядке законодательной инициативы», — указал Шугалей.

В документе социолог отметил пассивность администрации Смольного по отношению к жителям Донбасса. Напомним, что ранее Беглов распорядился закрасить патриотичное граффити на Лиговском проспекте, чем вызвал возмущение общественности. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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