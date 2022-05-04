Генерал армии ВС России Дворников действует на Украине по сирийскому сценарию

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Генерал армии ВС России Дворников действует на Украине по сирийскому сценарию
Украина
Фото из открытых источников

Назначение на пост главнокомандующего группировкой РФ на территории Украины Александра Дворникова изменило ход «военной спецоперации». Об этом, как передает Царьград, пишут западные СМИ, уделяя немало внимания обсуждению предыдущих успехов Дворникова. Ранее генерал ВС РФ Александр Дворников руководил российской группировкой войск в Сирии. Он сумел добиться перелома в период 2015-2016 годов, когда и был взят Алеппо.

При этом его западные СМИ обвиняют в излишне агрессивных решениях, которые приводят к жертвам среди мирных граждан, поскольку он отдает приказы об ударам по гражданским кварталам.

«Россия реорганизовала командование своим слабеющим наступлением на Украине, выбрав для миссии генерала, обвиняемого в том, что он отдавал приказы наносить удары по гражданским кварталам в Сирии, поскольку западные страны ввезли на Украину больше оружия в ожидании возобновления российского наступления на востоке», - пишет The New York Times.

Напомним, Россия проводит на территории Украины «военную спецоперацию» с 24 февраля. Западные страны и далее оказывают поддержку Киеву, поставляя ему вооружение. При этом, отмечают эксперты, уже начинают постепенно развиваться течения по периметру российской границы, нацеленные на вытеснение РФ с ее зоны интересов. В частности, востоковед Сергей Багдасаров не исключает попыток Турции отобрать у  РФ Южный Кавказ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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