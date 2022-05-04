Басилашвили подчеркнул важность принятия закона «О городах побратимах ЛНР и ДНР»

Народный артист СССР Олег Басилашвили заявил, что поддерживает инициативу российского социолога Максима Шугалея «О городах побратимах ЛНР и ДНР». Актер отметил, что помимо помощи нуждающимся людям, положительное решение по этому вопросу будет способствовать укреплению связей с республиками.

«Я полагаю, что надо оказывать помощь всем, кто находится в беде. Не обязательно [помогать] только ДНР и ЛНР, а жителям Одессы, Киева, Харькова, Чернигова, мало ли городов таких», — сказал общественный деятель.

Басилашвили уверен, что российские власти поддержат предложение Шугалея, потому что оно хорошо отразится на попавших в беду жителях Донбасса.

Напомним, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей обратился с письмом в Администрацию президента РФ с просьбой подготовить законопроект «О городах побратимах ЛНР и ДНР», чтобы потом внести его в Госдуму. Еще одно послание он отправил в Северную столицу на имя губернатора Александра Беглова. Шугалей считает, что Петербургу и Луганску стоит присвоить статус городов-побратимов.

Согласно предложенному документу все российские мегаполисы могут выбрать себе города побратимы в ЛНР и ДНР, что будет закреплено на законодательном уровне.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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