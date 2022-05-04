Басилашвили подчеркнул важность принятия закона «О городах побратимах ЛНР и ДНР»

Назначение на пост главнокомандующего группировкой РФ на территории Украины Александра Дворникова изменило ход «военной спецоперации». Об этом, как
Санкт-Петербургу следует присвоить статус города-побратима Луганска. Так считает российский ученый, социолог Максим Шугалей. Письмо с таким
У России существенно сократились запасы высокоточных ракет, удары которыми она наносит по территории Украины. Об этом пишет Financial Times.
О том, как может измениться ситуация на линии фронта после того как Украина получит западные артиллерийские комплексы, рассказали эксперты The
Канцлер ФРГ Олаф Шольц убежден, что по украинскому вопросу между Берлином и Нью-Дели во многом достигнуто согласие. Об этом он рассказал газете The
Олег Тиньков, основатель Тинькофф-Банка, дал интервью газете The New York Times, в котором признался, что после заявления с критикой «спецоперации»
Урезать зарплаты своим сотрудникам планируют 14% компаний из Петербурга. Больше остальных рискуют потерять в деньгах работники предприятий
Страшная находка была обнаружена накануне в Волховском районе Ленинградской области. Там нашли полностью сгоревший автомобиль, в котором находилось
Британский журнал The Economist предположил, что Национальная армия США рискует остаться без запасов вооружений после того, как растратит их на
Европа наращивает свои уровни запасов «голубого топлива». Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на брифинге, состоявшемся после
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