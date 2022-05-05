В петербургском параде Победы примут участие около 11 тысяч жителей

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В петербургском параде Победы примут участие около 11 тысяч жителей
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Специальный сайт Министерства обороны анонсировал участие в петербургском параде Победы около одиннадцати тысяч человек. Помимо них в мероприятии будут задействованы семьдесят семь самолётов и сто тридцать одна единица наземной техники. По поводу организации праздничного салюта на территории Северной столицы портал пока хранит молчание.

В то же время, раздел, публикующий сведения о местах проведения салютов, сообщает о том, что в Москве для организации пиротехнического зрелища привлекут семьдесят с лишним пусковых установок и используют более одиннадцати тысяч фейерверочных изделий. Всего парады пройдут в двадцати восьми российских городах – передаёт Министерство обороны.

По сведениям столичных информагентств, ссылающихся на ведомство, в парадах, которые пройдут на территории страны, будут задействованы около шестидесяти пяти тысяч человек, более четырёхсот шестидесяти воздушных судов, а также без малого две с половиной тысячи единиц военной техники и образцов вооружения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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