Генерал-майор США Майкл Репасс в отставке дал советы НАТО по Украине

Генерал-майор США в отставке Майкл Репасс дал интервью CNN с советами НАТО. Бывший глава Командования специальных операций США в Европе, генерал-майор в отставке считает, что международное сообщество должно значительно увеличить поддержку Украины.

Для помощи Украине мало одних поставок западного оружия и военной техники. По мнению Репасса, ВСУ получили еще мало оружия с Запада. Он понял это, когда сам приехал в Украину и увидел существующие военные силы.

Как считает генерал-майор, Украине должны поставить еще больше оружия и боеприпасов. Также Репасс призывает США и их союзников создать стратегические силы в составе пяти бригад численностью до 40 тысяч солдат, чтобы проводить наступательные операции и вытеснить российские войска. Именно они должны будут, воюя по западному образцу и западным оружием, перейти в решительное контрнаступление.

Оснащение и подготовку личного состава по одной из них должны взять на себя США, Британия, Франция, Германия и Польша. А то сейчас на западе понятия не имеют, куда идет военная помощь после пересечения украинской границы. Майкл Репасс давно занимается консультацией украинских военных.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей