Генерал-майор США Майкл Репасс в отставке дал советы НАТО по Украине

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Генерал-майор США Майкл Репасс в отставке дал советы НАТО по Украине
Военные новости
Фото из открытых источников

Генерал-майор США в отставке Майкл Репасс дал интервью CNN с советами НАТО. Бывший глава Командования специальных операций США в Европе, генерал-майор в отставке считает, что международное сообщество должно значительно увеличить поддержку Украины. 

Для помощи Украине мало одних поставок западного оружия и военной техники. По мнению Репасса, ВСУ получили еще мало оружия с Запада. Он понял это, когда сам приехал в Украину и увидел существующие военные силы.

Как считает генерал-майор, Украине должны поставить еще больше оружия и боеприпасов. Также Репасс призывает США и их союзников создать стратегические силы в составе пяти бригад численностью до 40 тысяч солдат, чтобы проводить наступательные операции и вытеснить российские войска. Именно они должны будут, воюя по западному образцу и западным оружием, перейти в решительное контрнаступление. 

Оснащение и подготовку личного состава по одной из них должны взять на себя США, Британия, Франция, Германия и Польша. А то сейчас на западе понятия не имеют, куда идет военная помощь после пересечения украинской границы. Майкл Репасс давно занимается консультацией украинских военных. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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