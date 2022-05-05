Чиновники должны вылезти из кабинетов с шуршащими кондиционерами и стать ближе к народу — Пригожин

Россия должна встать на военные рельсы-экономики и гордиться не только победами предков, но и новыми собственными достижениями, сообщил петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Он объяснил, зачем повесил над офисом флаг СССР.

Предприниматель ответил на запрос редакции «Экспресс-газеты». Корреспонденты заметили установленный флаг Советского Союза над его офисом, который располагается на набережной Лейтенанта Шмидта в Петербурге, и поинтересовались, не стал ли он членом КПРФ.

Пригожин подчеркнул, что всегда был сторонником военного коммунизма, который победил фашистов во времена Великой Отечественной войны. Бизнесмен добавил, что также нужно гордиться новыми победами своей родины.

«Если некоторые граждане-чиновники вылезут из своих комфортных 200-метровых кабинетов с шуршащими кондиционерами и вкусными бутербродами, будут ближе к народу, то это поможет нам сплотиться», — резюмировал он.

По словам предпринимателя, если чиновники станут ближе к людям, как в советские времена, это сможет сплотить все силы граждан РФ и победить весь мир, если в этом будет необходимость.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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