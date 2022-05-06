Назначение на пост главнокомандующего группировкой РФ на территории Украины Александра Дворникова изменило ход «военной спецоперации». Об этом, как
Россия должна встать на военные рельсы-экономики и гордиться не только победами предков, но и новыми собственными достижениями, сообщил петербургский
Инициатива юридической службы компании «Конкорд» о национализации иностранных активов с одобрением была встречена россиянами, так как она отражает их
Информация о том, что ВСУ, получив данные американской разведки, уничтожили 12 российских генералов, не соответствует действительности. В этом уверен
Согласно сообщениям источников, завод «Галактика» в Гатчинском районе Ленинградской области продолжит выпуск молочной продукции в рамках
Народный артист СССР Олег Басилашвили заявил, что поддерживает инициативу российского социолога Максима Шугалея «О городах побратимах ЛНР и ДНР».
Московским районным судом Санкт-Петербурга был рассмотрен иск местной жительницы к Пулковской и Центральной почтовой таможням. Женщина пыталась
Генерал-майор США в отставке Майкл Репасс дал интервью CNN с советами НАТО. Бывший глава Командования специальных операций США в Европе,
Специальный сайт Министерства обороны анонсировал участие в петербургском параде Победы около одиннадцати тысяч человек. Помимо них в мероприятии
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