Юристы Пригожина представили законопроект о национализации активов недружественных стран

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Юристы Пригожина представили законопроект о национализации активов недружественных стран
В России
Фото из открытых источников

Инициатива юридической службы компании «Конкорд» о национализации иностранных активов с одобрением была встречена россиянами, так как она отражает их реакцию на ущемление прав и свобод граждан России и отечественных компаний недружественными странами. Об этом заявила пресс-служба «Конкорда».

В своем официальном аккаунте «ВКонтакте» пресс-служба компании опубликовала окончательную версию разработанного юристами компании законопроекта «Об обращении в государственную собственность имущества иностранных лиц, связанных с иностранными недружественными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, и о внесении изменений в ст. 235 Гражданского кодекса Российской Федерации».
Ранее юристы «Конкорда» подготовили обращение к Председателю Государственной Думы РФ Володину Вячеславу Викторовичу с описанием конкретных механизмов по национализации иностранных активов. В своем обращении они попросили принять необходимый закон, наделяющий Генеральную прокуратуру РФ правом обращаться в суд и полномочиями арестовывать иностранный капитал, принадлежащий западным компаниям.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин выразил мнение, что необходимо «зеркально» отвечать на агрессивную политику Запада в части конфискации российской собственности и заморозку резервов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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