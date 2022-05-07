Украина начала применять ракеты Brimstone, переданные НАТО

Image 16+
Украина начала применять ракеты Brimstone, переданные НАТО
Политика / Украина
Фото из открытых источников

Украина начала применять для ударов по Донбассу ракеты, переданные НАТО.

Речь идет об ударных ракетах Brimstone, передает Авиа.про.

Эти ракеты ВСУ начали использовать в зоне проведения «военной спецоперации», которую начала Россия 24 февраля на территории Украины.

Информации о том, как удалось доставить эти ракеты на позиции ВСУ, пока нет. Тем не менее, уже есть информация о нескольких ударах с их применением. В Сети появились многочисленные снимки с обнаружением обломков этих ракет.  Снимки были сделаны в разных районах, что доказывает неоднократное применение Brimstone.

Ракеты Brimstone предполагают только воздушный или же морской пуск. Великобритания поставила Украине установки, которые позволяют запускать их с земли. Такие ракеты могут атаковать цели на расстоянии в 11 километров.

Информации о том, какие цели были поражены Brimstone нет. Эксперты отмечают, что их координация осуществляется с помощью дронов, которые также Украина получила от Запада. Киев еще до начала «военной спецоперации» успел закупить беспилотники Bayraktar TB2 с дальностью визуального обнаружения целей свыше 50 километров.

Запад поставляет Украине вооружение несмотря на протесты Москвы. При этом Лондон говорит о том, что это вооружение Украина может использовать и для ударов по объектам на территории России в качестве защитной меры в ответ на «военную спецоперацию».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Леонков предположил, почему крейсер «Москва» не увидел «натовскую» ракету

Сегодня, 16:23

Украина начала применять ракеты Brimstone, переданные НАТО

Сегодня, 06:58

The Economist: военные поставки Украине делают США беззащитными

2-05-2022, 11:48

Полковник Макгрегор: у спецоперации России на территории Украины появились новые цели

26-04-2022, 09:48

Эксперт Денисов: жителей Сербии ждет большая трагедия из-за России

26-04-2022, 08:08

NYT: США готовятся к многолетнему противостоянию с РФ

26-04-2022, 07:08

В польский Жешув прибыли 6 тяжелых транспортных самолетов из США

24-04-2022, 20:08

Накануне приезда в Киев Блинкена Зеленский поставил РФ ультиматум

24-04-2022, 17:48

Багдасаров объяснил, почему Турция закрыла небо для полетов самолетов РФ в Сирию

24-04-2022, 09:33

Daily Mail: Россия использует в спецоперации против Украины оружие Франции и Германии, купленное после 2014-го

23-04-2022, 14:33

В Британии заявили о том, что РФ может атаковать военную базу НАТО

18-04-2022, 17:03

Президент Путин указал, какую роль в мире должна играть Россия

17-04-2022, 19:28

В Совбезе РФ рассказали, как будет нейтрализована натовская угроза Петербургу

17-04-2022, 07:38

Марков: затопление крейсера «Москва» приведет к эскалации боевых действий

15-04-2022, 23:03

Сивков объяснил, почему потеря крейсера «Москва» для РФ является невосполнимой

15-04-2022, 12:38

Эксперт Евсеев: Швеции и Финляндии грозит ракетно-ядерный удар после вступления в НАТО

15-04-2022, 08:13

Экономист Колташов рассказал о стратегии Запада в отношении России

14-04-2022, 10:48

Кургинян призвал к ротации элит

14-04-2022, 09:08

Берлускони: Россия пошла по пути страны, которая ведет к разрушению мира

10-04-2022, 09:28

New York Times: США отслеживает возможный ядерный удар

7-04-2022, 15:13

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Украина начала применять ракеты Brimstone, переданные НАТО
  • Сегодня, 06:58

Украина начала применять ракеты Brimstone, переданные НАТО

Украина начала применять для ударов по Донбассу ракеты, переданные НАТО. Речь идет об ударных ракетах Brimstone, передает Авиа.про. Эти ракеты ВСУ

Чиновники должны вылезти из кабинетов с шуршащими кондиционерами и стать ближе к народу — Пригожин
  • 5-05-2022, 18:09

Чиновники должны вылезти из кабинетов с шуршащими кондиционерами и стать ближе к народу — Пригожин

Россия должна встать на военные рельсы-экономики и гордиться не только победами предков, но и новыми собственными достижениями, сообщил петербургский

Юристы Пригожина представили законопроект о национализации активов недружественных стран
  • Вчера, 15:58

Юристы Пригожина представили законопроект о национализации активов недружественных стран

Инициатива юридической службы компании «Конкорд» о национализации иностранных активов с одобрением была встречена россиянами, так как она отражает их

Баранец в ответ на «убийство 12 генералов» рассказал о своих шпионах в структурах СБУ
  • Вчера, 08:38

Баранец в ответ на «убийство 12 генералов» рассказал о своих шпионах в структурах СБУ

Информация о том, что ВСУ, получив данные американской разведки, уничтожили 12 российских генералов, не соответствует действительности. В этом уверен

Президент Зеленский: Мариуполь не будет сдан, так как там уже нечего сдавать
  • Сегодня, 11:23

Президент Зеленский: Мариуполь не будет сдан, так как там уже нечего сдавать

В обращении к сотрудникам Королевского британского института международных отношений президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с

Покупатели российского бизнеса компании Valio продолжат работать в Ленинградской области
  • 4-05-2022, 19:38

Покупатели российского бизнеса компании Valio продолжат работать в Ленинградской области

Согласно сообщениям источников, завод «Галактика» в Гатчинском районе Ленинградской области продолжит выпуск молочной продукции в рамках

Новости партнеров
Новости партнеров
Петербургский суд не поверил жительнице города, пославшей за границу сто двадцать коробок с конфетами «для личного пользования»
  • 5-05-2022, 19:48

Петербургский суд не поверил жительнице города, пославшей за границу сто двадцать коробок с конфетами «для личного пользования»

Московским районным судом Санкт-Петербурга был рассмотрен иск местной жительницы к Пулковской и Центральной почтовой таможням. Женщина пыталась

В петербургском параде Победы примут участие около 11 тысяч жителей
  • 5-05-2022, 19:48

В петербургском параде Победы примут участие около 11 тысяч жителей

Специальный сайт Министерства обороны анонсировал участие в петербургском параде Победы около одиннадцати тысяч человек. Помимо них в мероприятии

Генерал-майор США Майкл Репасс в отставке дал советы НАТО по Украине
  • 5-05-2022, 21:08

Генерал-майор США Майкл Репасс в отставке дал советы НАТО по Украине

Генерал-майор США в отставке Майкл Репасс дал интервью CNN с советами НАТО. Бывший глава Командования специальных операций США в Европе,

Высшие офицеры сил ВСУ и нацбатов получили приказ немедленно покинуть районы Донбасса
  • Сегодня, 12:33

Высшие офицеры сил ВСУ и нацбатов получили приказ немедленно покинуть районы Донбасса

Офицеры ВСУ получили приказ покинуть Донбасс. Об этом пишет «Военное обозрение», отмечая, что украинское военное командование пытается избежать