Украина начала применять ракеты Brimstone, переданные НАТО

Украина начала применять для ударов по Донбассу ракеты, переданные НАТО.

Речь идет об ударных ракетах Brimstone, передает Авиа.про.

Эти ракеты ВСУ начали использовать в зоне проведения «военной спецоперации», которую начала Россия 24 февраля на территории Украины.

Информации о том, как удалось доставить эти ракеты на позиции ВСУ, пока нет. Тем не менее, уже есть информация о нескольких ударах с их применением. В Сети появились многочисленные снимки с обнаружением обломков этих ракет. Снимки были сделаны в разных районах, что доказывает неоднократное применение Brimstone.

Ракеты Brimstone предполагают только воздушный или же морской пуск. Великобритания поставила Украине установки, которые позволяют запускать их с земли. Такие ракеты могут атаковать цели на расстоянии в 11 километров.

Информации о том, какие цели были поражены Brimstone нет. Эксперты отмечают, что их координация осуществляется с помощью дронов, которые также Украина получила от Запада. Киев еще до начала «военной спецоперации» успел закупить беспилотники Bayraktar TB2 с дальностью визуального обнаружения целей свыше 50 километров.

Запад поставляет Украине вооружение несмотря на протесты Москвы. При этом Лондон говорит о том, что это вооружение Украина может использовать и для ударов по объектам на территории России в качестве защитной меры в ответ на «военную спецоперацию».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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