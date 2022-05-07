Обороняющие Николаев подразделения ВСУ опробовали иностранное оружие

Image 16+
Обороняющие Николаев подразделения ВСУ опробовали иностранное оружие
Украина
Фото из открытых источников

Подразделения Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и других подразделений, действующие на Николаевском направлении, попрактиковались в обращении с западным вооружением, поставленным союзниками Киева в рамках оказания военной помощи. Оно будет применено против российских войск. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства обороны Украины, информирует «Информинг. Ру».

Уточняется, что бойцы во время «обкатки» западных орудий поупражнялись в стрельбе как из персонального и стрелкового оружий, так и из пулеметов. Попробовали военные использовать и противотанковые средства различного типа.

В сообщении оборонного ведомства подчеркивается, что члены территориальной обороны с некоторыми образцами противотанковых гранатометов и стрелкового оружия знакомились впервые.

Ранее военкор Александр Коц рассказал о том, что ВСУ начали применять против российских сил на Украине высокоточные самонаводящиеся ракеты Brimstone класса «воздух-земля». Ожидалось, что Великобритания поставит их Киеву к 10 маю, но, как отмечает он, «британцы, видимо, ускорились».

«Специальная военная операция» России на Украине продолжается уже третий месяц подряд. Западные союзники Киева продолжают оказывать ему военную помощь, параллельно вводя санкции против Москвы. 

С подачи западных СМИ в РФ начались разговоры о том, что в стране в ближайшее время «спецоперацию» назовут другим словом и будет объявлена мобилизация. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, когда журналисты попросили его прокомментировать новости, заверил, что «это неправда, чушь».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Высшие офицеры сил ВСУ и нацбатов получили приказ немедленно покинуть районы Донбасса

Сегодня, 12:33

Президент Зеленский: Мариуполь не будет сдан, так как там уже нечего сдавать

Сегодня, 11:23

Обороняющие Николаев подразделения ВСУ опробовали иностранное оружие

Сегодня, 10:58

Украина начала применять ракеты Brimstone, переданные НАТО

Сегодня, 06:58

Баранец в ответ на «убийство 12 генералов» рассказал о своих шпионах в структурах СБУ

Вчера, 08:38

Генерал армии ВС России Дворников действует на Украине по сирийскому сценарию

4-05-2022, 09:18

WP: поступающая на Украину западная артиллерия изменит ход противостояния

2-05-2022, 11:18

В Донбассе сформирован нацбатальон «Свобода», состоящий из россиян перешедших на сторону Украины

1-05-2022, 22:53

Норвегия отправила Украине комплексы ПВО NASAMS с дальностью до 180 километров

30-04-2022, 09:53

Сивков: Через пару недель Донецкая группировка окажется в котле

29-04-2022, 08:08

Картаполов: Генштаб ВС РФ планирует уничтожить поставки западного оружия на территории Украины

28-04-2022, 13:38

Алексей Арестович: в июне ВСУ перейдут в наступление

28-04-2022, 07:33

Командование ВСУ заявило о нанесении удара по острову Змеиный

27-04-2022, 22:33

NYT: США готовятся к многолетнему противостоянию с РФ

26-04-2022, 07:08

Военкор Сладков заявил о необходимости уничтожения мостов на территории Украины

25-04-2022, 09:48

Генштаб ВСУ сообщил о новой группировке «ЧВК Вагнера» на Донбассе

23-04-2022, 16:33

Армия РФ ведет массированный обстрел нацбатов и ВС Украины к востоку и западу от Гуляйполя

23-04-2022, 14:28

Генштаб ВСУ: Россия создает систему ПВО в Херсонской области для дальнейшего наступления

23-04-2022, 14:28

Подоляк рассказал о дальнейших действиях ВСУ

23-04-2022, 09:58

Военкор Сладков ожидает соединения Харьковской и Запорожской группировок армии ВС РФ в Донбассе

23-04-2022, 09:43

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Украина начала применять ракеты Brimstone, переданные НАТО
  • Сегодня, 06:58

Украина начала применять ракеты Brimstone, переданные НАТО

Украина начала применять для ударов по Донбассу ракеты, переданные НАТО. Речь идет об ударных ракетах Brimstone, передает Авиа.про. Эти ракеты ВСУ

Чиновники должны вылезти из кабинетов с шуршащими кондиционерами и стать ближе к народу — Пригожин
  • 5-05-2022, 18:09

Чиновники должны вылезти из кабинетов с шуршащими кондиционерами и стать ближе к народу — Пригожин

Россия должна встать на военные рельсы-экономики и гордиться не только победами предков, но и новыми собственными достижениями, сообщил петербургский

Юристы Пригожина представили законопроект о национализации активов недружественных стран
  • Вчера, 15:58

Юристы Пригожина представили законопроект о национализации активов недружественных стран

Инициатива юридической службы компании «Конкорд» о национализации иностранных активов с одобрением была встречена россиянами, так как она отражает их

Баранец в ответ на «убийство 12 генералов» рассказал о своих шпионах в структурах СБУ
  • Вчера, 08:38

Баранец в ответ на «убийство 12 генералов» рассказал о своих шпионах в структурах СБУ

Информация о том, что ВСУ, получив данные американской разведки, уничтожили 12 российских генералов, не соответствует действительности. В этом уверен

Президент Зеленский: Мариуполь не будет сдан, так как там уже нечего сдавать
  • Сегодня, 11:23

Президент Зеленский: Мариуполь не будет сдан, так как там уже нечего сдавать

В обращении к сотрудникам Королевского британского института международных отношений президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с

Покупатели российского бизнеса компании Valio продолжат работать в Ленинградской области
  • 4-05-2022, 19:38

Покупатели российского бизнеса компании Valio продолжат работать в Ленинградской области

Согласно сообщениям источников, завод «Галактика» в Гатчинском районе Ленинградской области продолжит выпуск молочной продукции в рамках

Новости партнеров
Новости партнеров
Петербургский суд не поверил жительнице города, пославшей за границу сто двадцать коробок с конфетами «для личного пользования»
  • 5-05-2022, 19:48

Петербургский суд не поверил жительнице города, пославшей за границу сто двадцать коробок с конфетами «для личного пользования»

Московским районным судом Санкт-Петербурга был рассмотрен иск местной жительницы к Пулковской и Центральной почтовой таможням. Женщина пыталась

В петербургском параде Победы примут участие около 11 тысяч жителей
  • 5-05-2022, 19:48

В петербургском параде Победы примут участие около 11 тысяч жителей

Специальный сайт Министерства обороны анонсировал участие в петербургском параде Победы около одиннадцати тысяч человек. Помимо них в мероприятии

Генерал-майор США Майкл Репасс в отставке дал советы НАТО по Украине
  • 5-05-2022, 21:08

Генерал-майор США Майкл Репасс в отставке дал советы НАТО по Украине

Генерал-майор США в отставке Майкл Репасс дал интервью CNN с советами НАТО. Бывший глава Командования специальных операций США в Европе,

Высшие офицеры сил ВСУ и нацбатов получили приказ немедленно покинуть районы Донбасса
  • Сегодня, 12:33

Высшие офицеры сил ВСУ и нацбатов получили приказ немедленно покинуть районы Донбасса

Офицеры ВСУ получили приказ покинуть Донбасс. Об этом пишет «Военное обозрение», отмечая, что украинское военное командование пытается избежать