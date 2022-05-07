Обороняющие Николаев подразделения ВСУ опробовали иностранное оружие

Подразделения Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и других подразделений, действующие на Николаевском направлении, попрактиковались в обращении с западным вооружением, поставленным союзниками Киева в рамках оказания военной помощи. Оно будет применено против российских войск. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства обороны Украины, информирует «Информинг. Ру».

Уточняется, что бойцы во время «обкатки» западных орудий поупражнялись в стрельбе как из персонального и стрелкового оружий, так и из пулеметов. Попробовали военные использовать и противотанковые средства различного типа.

В сообщении оборонного ведомства подчеркивается, что члены территориальной обороны с некоторыми образцами противотанковых гранатометов и стрелкового оружия знакомились впервые.

Ранее военкор Александр Коц рассказал о том, что ВСУ начали применять против российских сил на Украине высокоточные самонаводящиеся ракеты Brimstone класса «воздух-земля». Ожидалось, что Великобритания поставит их Киеву к 10 маю, но, как отмечает он, «британцы, видимо, ускорились».

«Специальная военная операция» России на Украине продолжается уже третий месяц подряд. Западные союзники Киева продолжают оказывать ему военную помощь, параллельно вводя санкции против Москвы.

С подачи западных СМИ в РФ начались разговоры о том, что в стране в ближайшее время «спецоперацию» назовут другим словом и будет объявлена мобилизация. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, когда журналисты попросили его прокомментировать новости, заверил, что «это неправда, чушь».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей