НАТО: Швеция и Финляндия получат поддержку блока уже в переходный период

Швеция и Финляндия, которые стремятся влиться в ряды Североатлантического альянса, могут рассчитывать на поддержку со стороны НАТО уже в переходной период. А именно, с момента подачи заявки до официального вступления в членство. Об этом объявил генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг.

«В переходной фазе могут быть даны соответствующие заверения о безопасности Швеции и Финляндии», - сказал он.

Генсек уточнил, что имеются различные варианты оказания поддержки НАТО Швеции и Финляндии.

«Речь может идти, например, о заявлении НАТО или большем присутствии и учениях в обеих странах», - конкретизировал он.

Столтенберг напомнил, что дверь НАТО для новых членов остается открытой. Швеция и Финляндия в данный момент «отвечают почти всем требованиям» Альянса.

По мнению генсека, когда они станут полноправными членами военно-политического блока, это укрепит НАТО и безопасность в Европе, передает ТАСС.

Финляндия и Швеция, напомним, возжелали отказаться от своего нейтрального статуса и стать членами НАТО, как они сами объясняют, из-за опасений за собственную безопасность. Страны переживают в том числе и за переходной период из-за угрозы, которую якобы для них может представлять РФ, которая сейчас ведет «спецоперацию» в Украине.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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