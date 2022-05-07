Высшие офицеры сил ВСУ и нацбатов получили приказ немедленно покинуть районы Донбасса

Офицеры ВСУ получили приказ покинуть Донбасс. Об этом пишет «Военное обозрение», отмечая, что украинское военное командование пытается избежать повторения той же ситуации, которая сложилась в Мариуполе. Там на территории предприятия «Азовсталь» оказались заблокированные не только офицеры, но и инструкторы НАТО.

По данным, которые попали в СМИ, представители высшего командного состава, находившиеся в Славянско-Краматорской агломерации, Попасной, а также на линии Авдеевка-Красногоровка-Угледар, получили приказ от военного командования отправиться «в сторону Днепропетровской области и организовать оперативное совещание». С Донбасса уже вышли командиры батальонов ВСУ и их заместители. При этом подразделения ВСУ остаются и далее оборонять занятые ими рубежи.

Отметим, что во время активных боевых действий проверить достоверность информации крайне тяжело.

Напомним, Россия продолжает «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Западные страны поддерживают Украину вооружением, в том числе и новыми образцами. Сейчас на полигонах НАТО уже начали готовить военных ВСУ, которые бы могли использовать это оружие.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей