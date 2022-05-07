Высшие офицеры сил ВСУ и нацбатов получили приказ немедленно покинуть районы Донбасса

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Высшие офицеры сил ВСУ и нацбатов получили приказ немедленно покинуть районы Донбасса
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

Офицеры ВСУ получили приказ покинуть Донбасс. Об этом пишет «Военное обозрение», отмечая, что украинское военное командование пытается избежать повторения той же ситуации, которая сложилась в Мариуполе. Там на территории предприятия «Азовсталь» оказались заблокированные не только офицеры, но и инструкторы НАТО.

По данным, которые попали в СМИ, представители высшего командного состава, находившиеся в Славянско-Краматорской агломерации, Попасной, а также на линии Авдеевка-Красногоровка-Угледар, получили приказ от военного командования отправиться «в сторону Днепропетровской области и организовать оперативное совещание». С Донбасса уже вышли командиры батальонов ВСУ и их заместители. При этом подразделения ВСУ остаются и далее оборонять занятые ими рубежи.

Отметим, что во время активных боевых действий проверить достоверность информации крайне тяжело.

Напомним, Россия продолжает «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Западные страны поддерживают Украину вооружением, в том числе и новыми образцами. Сейчас на полигонах НАТО уже начали готовить военных ВСУ, которые бы могли использовать это оружие.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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