Леонков предположил, почему крейсер «Москва» не увидел «натовскую» ракету

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Леонков предположил, почему крейсер «Москва» не увидел «натовскую» ракету
Политика
Фото из открытых источников

Крейсер «Москва» затонул в апреле нынешнего года. И хотя по официальной версии Минобороны РФ произошло это событие во время буксировки корабля в Севастополь после пожара с последующим взрывом боекомплекта, все больше новостей в рунете появляется о том, что первопричина инцидента - ракетный удар.

Вот и небезызвестный в стране военный эксперт Алексей Леонков склоняется к данной версии. Более того, он даже уверен в этом. Потому как в интервью изданию «Украина.ру» принялся объяснять причину, по которой крейсер «Москва» не заметил выпущенные в него ракеты. Причем, в его изложении, одна могла быть даже натовской. Хотя украинская сторона, как известно, заявила о двух выпущенных по кораблю ракетах из берегового ракетного комплекса, названного в честь древнеримского бога морей («Нептун»).

«У украинской ракеты «Нептун» головка самонаведения как раз имеет активное устройство, которое должно обнаруживать корабль и поражать его. Поскольку крейсер получил два попадания противокорабельных ракет, речь идет о том, что были и другие ракеты не украинского производства», — рассуждает эксперт.

По словам Леонкова, Украина знала, что на российском корабле отключена ЗРК, вот, вероятно, и воспользовалась этим.

«Если эти ракеты шли на меньшей высоте и совершали различные противозенитные маневры, то «Оса» и ее РЛС не смогли бы их обнаружить на большой дальности. Они могли бы среагировать в районе радиогоризонта (15-20 км) и засечь их, но только в том случае, если бы было известно, откуда они стартуют», — объяснил эксперт.

Киев мог принимать участие в операции по уничтожению российского боевого корабля, но главную роль играли более высококлассные специалисты и средства разведки, уверен Леонков.

Таким образом, эксперт подводит к мысли о том, что Вашингтон передает Украине разведывательные сведения о событиях в районах боевых действий в режиме онлайн - об этом, собственно, вчера написала The New York Times, ссылаясь на собственные осведомленные источники. В частности, говорилось о том, что американцы передали украинцам информацию о точном местоположении «Москвы».

Однако Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома, заявила, что США непричастны к инциденту с крейсером.

«Мы не предоставляли Украине конкретные координаты «Москвы». Мы не были вовлечены в решение Украины по нанесению удара по кораблю или проведению операции. У нас не было никакой предварительной информации о намерении сделать корабль мишенью. Украина обладает собственным разведывательным потенциалом для поиска и отслеживания российских кораблей, как это было в данном случае», - сказала Псаки на брифинге.

«Москва» затонула 14 апреля. В Минобороны РФ изначально заявляли о том, что потерь нет и все члены экипажа были вовремя эвакуированы. Спустя некоторое время ведомство признало гибель одного моряка.

А меж тем «спецоперация» на территории Украины продолжается уже третий месяц. Но оборонное ведомство России не особо распространяется о потерях, которые несет, в том числе на флоте.

Не потому ли, что причина в несоблюдении правил пожарной безопасности?! Ведь вспомним, что ранее в порту Бердянска при невыясненных обстоятельствах загорелся и пошел ко дну БДК «Саратов». Еще два корабля получили повреждения, но сумели ликвидировать огонь и остались в строю.

Издание «Форпост Севастополь» сообщило ранее о том, что в бою на Украине в апреле этого года погиб капитан 3 ранга Александр Чирва, командир БДК «Цезарь Куников».



Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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