Месячник благоустройства в Петербурге привел к росту жалоб на качество уборки города

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Месячник благоустройства в Петербурге привел к росту жалоб на качество уборки города
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

В апреле в Петербурге проводился месячник благоустройства, который завершился общегородским субботником 30 апреля. За это время накопилось большое количество жалоб на мусор, однако они остались без внимания профильных служб. Кроме того, в Северной столице прекратил действовать документ, регулирующий обращение с коммунальными отходами, из-за чего в городе снова стали появляться стихийные свалки.

В закрытии месячника благоустройства принимали участие губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер ЗакСа Александр Бельский. Вместе с волонтерами они высадили саженцы деревьев в «Московском парке Победы».

Целью мероприятия являлось приведение города в надлежащее состояние после зимы. Помимо высадки молодых растений, профильные службы Петербурга должны были заняться уборкой улиц от пыли, грязи и мусора. Как видно по итогам минувшего месяца, Смольный с этой задачей не справился.

Жалобы

Наша редакция подсчитала количество обращений на тему благоустройства города, появившихся во время месячника. С 15 по 30 апреля на портал «Наш Санкт-Петербург» поступило 7284 жалобы на проблемы благоустройства (мусор, скопления пыли и песка, грязь и т.д.), которые к концу месячника так и остались нерешенными. 

По районам обращения распределились следующим образом: Невский стал лидером по количеству жалоб, а меньше всего на благоустройство жаловались в Кронштадтском (0,56% от общего числа публикаций). В топ-5 районов по жалобам вошли: Невский – 1021 обращения (14,02%), Выборгский – 941 (12,92%), Кировский – 629 (8,64%), Московский – 574 (7,88%) и Приморский – 571 жалобы (7,84%). Районы-лидеры айнтирейтинга правительство Петербурга ранее признало одними из наиболее благоустроенных.

 

Помимо обращений на профильных сайтах множество жалоб было найдено при мониторинге социальных сетей. Мы разделили их на три группы.

Жалобы петербуржцев касались халатности со стороны коммунальных служб к выполняемой работе. Кроме того, отсутствовал контроль со стороны надзорных органов к качеству «благоустройства».

 

Второй тип обращений касался несанкционированных свалок. По сообщениям жителей Петербурга, в основном в таких местах скапливался строительный мусор: осколки кирпичей, доски, куски асфальта.

 

В третьем случае горожане жаловались на отсутствие реакции со стороны профильного Комитета по благоустройству. В комментариях в официальных сообществах они напоминали о сотнях жалоб, отправленных как в соцсетях, так и на портал «Наш Санкт-Петербург». Большая часть этих обращений рассмотрена не была.

 

Новые стихийные свалки

В ходе месячника перестал работать Порядок накопления твердых коммунальных отходов на территории Санкт-Петербурга. 16 марта 2022 года Комитет по благоустройству признал документ утратившим силу. Новый документ, регулирующий порядок накопления ТБО, до сих пор не принят. Проект документа опубликован на портале для обсуждения проектов и действующих НПА органов власти и прошел стадию публичных обсуждений, которая завершилась 19 марта. После ожидается проведение процедуры подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия, содержащего выводы о наличии или отсутствии в проекте НПА положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской деятельности. Только после этого документ будет принят.

Иначе говоря, документ регулирует кто, как и где должен накапливать мусор. Его отсутствие позволяет организациям и рядовым гражданам оставлять отходы там, где им удобно, без угрозы получения штрафа. Такое положение дел привело к появлению стихийных свалок. Мы публикуем лишь несколько из десятков фотографий подобных объектов.

 

Это уже было зимой

1 января 2022 года в Петербурге началась мусорная реформа, которая подразумевала переход на новую систему обращения с отходами. В числе прочего Северная столица планировала отказаться от складирования мусора на полигонах и начать его полную переработку. Из-за отсутствия необходимых заводов Смольный на новую систему работы перейти не смог, поэтому мусор продолжают складировать на полигонах.

Также с 1 января обострилась проблема стихийных свалок в черте города. К этому привело отсутствие плана по обращению с ТКО. Поскольку с начала года отвечать за обработку мусора стал единый «Невский экологический оператор», в его распоряжении должна была оказаться территориальная схема города, где отмечены все локации со скоплением отходов. Руководствуясь ей, НЭО должен был направлять компании-перевозчики, которые ежедневно или раз в несколько дней (в зависимости от объема) вывозят отходы. Однако из-за отсутствия нормального документа схема работы была нарушена, из-за чего в первые недели город столкнулся с резким ростом количества отходов на придомовых площадках и появлением незаконных стихийных свалок.

Сейчас команда губернатора Александра Беглова повторяет свои «зимние» ошибки, только сейчас из-за тепла ситуация может усугубиться. Помимо уже зафиксированного Роспотребнадзором роста популяции грызунов жара приведет к гниению мусора и, как минимум, неприятному запаху на улице. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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