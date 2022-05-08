Взятие Попасной открывает путь к блокированию ВСУ в «треугольнике»: Родион Мирошник о ситуации на фронте

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Взятие Попасной открывает путь к блокированию ВСУ в «треугольнике»: Родион Мирошник о ситуации на фронте
Украина
Фото: t.me/miroshnik_r/7207

Освобождение Попасной от уцелевших подразделений ВСУ в перспективе может стать решающим эпизодом борьбы за Донбасс. По мнению посла ЛНР в России Родиона Мирошника, группировка украинских военных, оставшаяся в районе Северодонецка, может быть заблокирована.

Он отметил определенные сложности в операции по освобождению города, связанные с мощными укреплениями противника, основательно окопавшегося в городской черте.

«Попасная - это стратегическое направление. Тут украинские формирования прикрывали путь к блокированию «треугольника» Северодонецк-Лисичанск-Рубежное», – объяснил дипломат.

Решающим в битве за Попасную, по словам очевидцев, было участие в операции «ЧВК Вагнера». Штурмовики обеспечивали продвижение наступления, несмотря на ожесточенное сопротивление противника, использовавшего городские здания, а также различные инженерные сооружения для организации в них точек ведения огня и защищенных укрытий.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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