Украина начала применять для ударов по Донбассу ракеты, переданные НАТО. Речь идет об ударных ракетах Brimstone, передает Авиа.про. Эти ракеты ВСУ
Инициатива юридической службы компании «Конкорд» о национализации иностранных активов с одобрением была встречена россиянами, так как она отражает их
В апреле в Петербурге проводился месячник благоустройства, который завершился общегородским субботником 30 апреля. За это время накопилось большое
Освобождение Попасной от уцелевших подразделений ВСУ в перспективе может стать решающим эпизодом борьбы за Донбасс. По мнению посла ЛНР в России
День Победы в Северной столице по традиции пройдёт в достаточно насыщенном мероприятиями формате. Отметим самые значительные из них. Парад на
В обращении к сотрудникам Королевского британского института международных отношений президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с
Информация о том, что ВСУ, получив данные американской разведки, уничтожили 12 российских генералов, не соответствует действительности. В этом уверен
Крейсер «Москва» затонул в апреле нынешнего года. И хотя по официальной версии Минобороны РФ произошло это событие во время буксировки корабля в
Офицеры ВСУ получили приказ покинуть Донбасс. Об этом пишет «Военное обозрение», отмечая, что украинское военное командование пытается избежать
Кировским районным судом Санкт-Петербурга было вынесено решение об аресте до четвёртого июля активистки «Мирного сопротивления» Ольги Смирновой.
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle