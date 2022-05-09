В отставку: жители Петербурга возмущены поведением не поздравившего ветеранов войны Беглова

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В отставку: жители Петербурга возмущены поведением не поздравившего ветеранов войны Беглова
Санкт-Петербург
Фото: topspb.tv

Ветераны войны в День Победы 9 мая удостоились от губернатора Петербурга Александра Беглова только поздравительного поста в соцсетях, заранее снятого видеоролика и комментария в СМИ.

Горожане высказывают мнение, что Беглов — последний человек, от которого они хотели бы услышать поздравление в такой светлый праздник. Даже личное присутствие губернатора на параде на Дворцовой площади не стало для него поводом, чтобы лично обратиться к ветеранам, жителям города и гостям Северной столицы.

Комментируя такое поведение, петербуржцы назвали Беглова «позором», и в очередной раз задались вопросом — за что им достался такой бездушный и никчемный руководитель? На этом фоне вновь прозвучали требования отставки градоначальника.

Чиновники Смольного и Александр Беглов, как писали ранее СМИ, вспоминают о ветеранах только накануне праздничных дат, да и то, все их внимание ограничивается формальными речами и показательными мероприятиями для галочки.

По словам муниципального депутата МО «Правобережный» Светланы Дмитриевой, реальную поддержку ветеранам Великой Отечественной войны оказывают только благотворительные фонды и волонтеры. А действия чиновников, постоянно сокращающих финансирование таких организаций, выглядят цинично, убеждена Дмитриева.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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