Военный эксперт Константин Сивков в интервью изданию «Украина.ру» назвал причины гибели российских военнослужащих в ходе «спецоперации». В частности,
Ветераны войны в День Победы 9 мая удостоились от губернатора Петербурга Александра Беглова только поздравительного поста в соцсетях, заранее снятого
Освобождение Попасной от уцелевших подразделений ВСУ в перспективе может стать решающим эпизодом борьбы за Донбасс. По мнению посла ЛНР в России
День Победы в Северной столице по традиции пройдёт в достаточно насыщенном мероприятиями формате. Отметим самые значительные из них. Парад на
Технологические возможности России еще больше сузились. Очередной удар был нанесен правительством Великобритании, сообщают СМИ. Власти Великобритании
Министр обороны Украины Алексей Резников объявил о том, что Киеву в ходе переговоров удалось договориться с Израилем о поставках вооружения для ВСУ.
На фоне спецоперации России в Украине, которая, как уверяет пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «идет по плану», в Польше и Румынии
Запад растерял моральное превосходство и уже сможет противостоять России. В этом уверен профессор и декан Чунъянского института финансовых
Украина получит от США несколько тысяч управляемых штурмовых ракет APKWS. Речь идет о высокоточных 70-мм снарядах с дальностью поражения целей до 11
В разговоре с журналистами Радио «НВ» мэр Киева Виталий Кличко сделал намек на современные системы ПВО, которые в скором времени могут появиться в
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