Сивков проинформировал, от чего чаще всего гибнут солдаты ВС из РФ на Украине

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Сивков проинформировал, от чего чаще всего гибнут солдаты ВС из РФ на Украине
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

Военный эксперт Константин Сивков в интервью изданию «Украина.ру» назвал причины гибели российских военнослужащих в ходе «спецоперации». В частности, он подчеркнул, что показать на примерах, почему гибнут российские бойцы, невозможно. 

По словам Сивкова, многое зависит от района и специфики действий. Доктор военных наук пояснил, что если зона поражения противника стрелковым оружием находится вдалеке, то там может действовать артиллерия неприятеля. Он также упомянул, что украинская армия несет большие потери, а с российской стороны, в том числе и со стороны Народной милиции ДНР/ЛНР, потерь гораздо меньше. Эксперт также сказал, что российские войска оказывает огневое воздействие, уничтожая узлы сопротивления противника современными видами вооружения. Согласно данным Минобороны РФ, на Украине за время проведения спецоперации погиб 1351 российский военный. А потери ВСУ и иностранных наемников составили более 23 тысяч, сказал эксперт.

По данным украинской стороны, на территории Украины погибли более 25000 российских военных. Власти РФ эти цифры опровергают.

Сивков также отметил, что на сегодняшний день никакие критические сроки завершения спецоперации не обозначены. Россия располагает возможностью завершить ее теми силами, которые есть, поэтому необходимости в мобилизации пока нет, подвел итог беседы эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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