Леонков разъяснил, куда ВС из РФ необходимо ударить, чтобы всерьез напугать Украину

О том, что будет главными целями ВС РФ на территории Украины, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Он отметил, что ракетные удары и далее следует наносить по железнодорожной инфраструктуре и важным автомобильным мостам и развязкам, пишет Украина.ру. Это носит важный пропагандистский эффект, но еще более важно, что такие удары сдерживают темпы поставок западного вооружения.

Наиболее эффективным Леонков назвал уничтожение тяговых подстанций, поскольку одна такая подстанция обеспечивает железнодорожный электротранспорт на большом участке пути.

«А если вы еще уничтожите технику и запасы ГСМ, скопившуюся недалеко от этого узла, то это даст гораздо больший эффект, потому что противник получит множественный урон. А если вы еще разрушите ремонтные мощности, где можно восстановить военную технику, то противник, оставшись без нее, потерпит поражение», — уверен Леонков.

Леонков добавил, что без западного вооружения Украина не сможет держать оборону на Донбассе. Поэтому важно и далее разрушать каналы поставки оружия на восток Украины, ракетными ударами атакуя железную дорогу и автомобильные развязки.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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