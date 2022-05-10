Американцы снабдят Украину управляемыми штурмовыми ракетами APKWS

Украина получит от США несколько тысяч управляемых штурмовых ракет APKWS. Речь идет о высокоточных 70-мм снарядах с дальностью поражения целей до 11 километров.

Известно, что в 2012 году США произвели более 50 тысяч таких ракет. Как именно будут запускаться эти боеприпасы, неизвестно, но для этого могут быть использованы наземные пусковые установки. Вместе с тем наведение может осуществляться с беспилотников.

По мнению специалистов, ракеты APKWS представляют собой серьезную угрозу. Тем более, что они будут представлены в столь большом количестве.

При этом эксперты отмечают, что пока им неизвестно, насколько эффективны эти боеприпасы, поскольку их использование пока замечено не было. Эти ракеты заявлены как высокоточные управляемые снаряды, но достоверной информации об их точности нет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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