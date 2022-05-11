На Украине в Харьковской области сбит боевой вертолет с полным комплектом вооружения

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На Украине в Харьковской области сбит боевой вертолет с полным комплектом вооружения
Украина
Фото из открытых источников

Жители Харьковской области Украины обнаружили обломки сбитого боевого вертолета. Винтокрылая машина рухнула вниз в результате прямого попадания в нее зенитной управляемой ракеты. 

Как пишет издание «Авиа.Про», которое опубликовало фото с места происшествия, судя по повреждениям, «вертушку» разорвало еще в воздухе.

Вертолет, который был сбит, совершал полет с полным комплектом вооружения, в том числе с управляемыми и неуправляемыми ракетами.

Отмечается, что характер повреждения не позволяет наверняка идентифицировать винтокрылую машину, но предположительно, что речь о Ми-24 или Ми-35.

Издание, акцентировав внимание на снимках, где запечатлены фрагменты вооружения, делает вывод, что «вертушка» была подбита еще до выполнения боевой задачи - боекомплект оказался неиспользованным.

«Вертолёт нёс неуправляемые ракеты и управляемые противотанковые ракеты «Атака», - указывают авторы.

А такие, как известно, имеются на вооружении ВС РФ с 1996 года.

В пользу версии, что сбитый вертолет не принадлежит ВСУ, говорит и тот факт, что на обломках отсутствуют следы от отверстий, которые оставляют поражающие элементы ракет комплексов «Бук» или С-300.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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