Огромная колонна боевой военной техники в Донецкой области была вся полностью уничтожена

Image 16+
Огромная колонна боевой военной техники в Донецкой области была вся полностью уничтожена
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

Огромная колонна боевой техники, передвигаясь по Донецкой области, угодила в засаду и была полностью разгромлена точными ударами. Об этом сообщает новостной ресурс «АвиаПро».

В колонне, как подчеркивается, было примерно 300 единиц военной техники. Артиллерийскими ударами она была методично уничтожена после того, как вначале была разделена.

«По оценкам экспертов, подобные точные удары могли наноситься по колонне исключительно при корректировке с воздуха, однако, несмотря на попытки атакованной колоны уйти, она практически вся была разбита», — сказано в заметке.

Некоторые удары по технике из колонны могли наноситься беспилотниками.

На одном из фрагментов ролика видно, как одна из БМП попробовала выйти за пределы зоны обстрела, но это ей не удалось. После того, как она проехала несколько сотен метров, на нее обрушился мощный удар с воздуха.

При этом издание, вероятно, намеренно, не уточняет, какой из сторон конфликта принадлежит разбитая колонна военной техники.

Предполагается, что опубликованное видео было снято три-четыре недели назад камерами беспилотных летательных аппаратов, но, как утверждается, в сеть слито только 10 мая.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Огромная колонна боевой военной техники в Донецкой области была вся полностью уничтожена

Сегодня, 09:38

Американцы снабдят Украину управляемыми штурмовыми ракетами APKWS

Вчера, 09:48

Леонков разъяснил, куда ВС из РФ необходимо ударить, чтобы всерьез напугать Украину

Вчера, 09:38

Сивков проинформировал, от чего чаще всего гибнут солдаты ВС из РФ на Украине

Вчера, 09:03

Взятие Попасной открывает путь к блокированию ВСУ в «треугольнике»: Родион Мирошник о ситуации на фронте

8-05-2022, 21:27

Высшие офицеры сил ВСУ и нацбатов получили приказ немедленно покинуть районы Донбасса

7-05-2022, 12:33

Президент Зеленский: Мариуполь не будет сдан, так как там уже нечего сдавать

7-05-2022, 11:23

Обороняющие Николаев подразделения ВСУ опробовали иностранное оружие

7-05-2022, 10:58

Украина начала применять ракеты Brimstone, переданные НАТО

7-05-2022, 06:58

Баранец в ответ на «убийство 12 генералов» рассказал о своих шпионах в структурах СБУ

6-05-2022, 08:38

Генерал армии ВС России Дворников действует на Украине по сирийскому сценарию

4-05-2022, 09:18

WP: поступающая на Украину западная артиллерия изменит ход противостояния

2-05-2022, 11:18

В Донбассе сформирован нацбатальон «Свобода», состоящий из россиян перешедших на сторону Украины

1-05-2022, 22:53

Норвегия отправила Украине комплексы ПВО NASAMS с дальностью до 180 километров

30-04-2022, 09:53

Сивков: Через пару недель Донецкая группировка окажется в котле

29-04-2022, 08:08

Картаполов: Генштаб ВС РФ планирует уничтожить поставки западного оружия на территории Украины

28-04-2022, 13:38

Алексей Арестович: в июне ВСУ перейдут в наступление

28-04-2022, 07:33

Командование ВСУ заявило о нанесении удара по острову Змеиный

27-04-2022, 22:33

NYT: США готовятся к многолетнему противостоянию с РФ

26-04-2022, 07:08

Военкор Сладков заявил о необходимости уничтожения мостов на территории Украины

25-04-2022, 09:48

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Сивков проинформировал, от чего чаще всего гибнут солдаты ВС из РФ на Украине
  • Вчера, 09:03

Сивков проинформировал, от чего чаще всего гибнут солдаты ВС из РФ на Украине

Военный эксперт Константин Сивков в интервью изданию «Украина.ру» назвал причины гибели российских военнослужащих в ходе «спецоперации». В частности,

В отставку: жители Петербурга возмущены поведением не поздравившего ветеранов войны Беглова
  • 9-05-2022, 19:26

В отставку: жители Петербурга возмущены поведением не поздравившего ветеранов войны Беглова

Ветераны войны в День Победы 9 мая удостоились от губернатора Петербурга Александра Беглова только поздравительного поста в соцсетях, заранее снятого

Взятие Попасной открывает путь к блокированию ВСУ в «треугольнике»: Родион Мирошник о ситуации на фронте
  • 8-05-2022, 21:27

Взятие Попасной открывает путь к блокированию ВСУ в «треугольнике»: Родион Мирошник о ситуации на фронте

Освобождение Попасной от уцелевших подразделений ВСУ в перспективе может стать решающим эпизодом борьбы за Донбасс. По мнению посла ЛНР в России

РФ отключается от процессоров ARM в условиях ужесточения санкций
  • Вчера, 14:53

РФ отключается от процессоров ARM в условиях ужесточения санкций

Технологические возможности России еще больше сузились. Очередной удар был нанесен правительством Великобритании, сообщают СМИ. Власти Великобритании

Израиль решил передать свое вооружение ВС Украины
  • 9-05-2022, 15:13

Израиль решил передать свое вооружение ВС Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников объявил о том, что Киеву в ходе переговоров удалось договориться с Израилем о поставках вооружения для ВСУ.

Леонков рассказал, какую опасность армии Польши и Румынии могут представлять для России
  • 9-05-2022, 13:58

Леонков рассказал, какую опасность армии Польши и Румынии могут представлять для России

На фоне спецоперации России в Украине, которая, как уверяет пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «идет по плану», в Польше и Румынии

Новости партнеров
Новости партнеров
Американцы снабдят Украину управляемыми штурмовыми ракетами APKWS
  • Вчера, 09:48

Американцы снабдят Украину управляемыми штурмовыми ракетами APKWS

Украина получит от США несколько тысяч управляемых штурмовых ракет APKWS. Речь идет о высокоточных 70-мм снарядах с дальностью поражения целей до 11

Huanqiu Shibao: Россия не проиграет США и странам НАТО даже при разнице сил 1:40
  • 9-05-2022, 08:23

Huanqiu Shibao: Россия не проиграет США и странам НАТО даже при разнице сил 1:40

Запад растерял моральное превосходство и уже сможет противостоять России. В этом уверен профессор и декан Чунъянского института финансовых

Задержанные в Санкт-Петербурге активисты движения «Весна» доставлены в Следственный комитет столицы
  • 8-05-2022, 22:53

Задержанные в Санкт-Петербурге активисты движения «Весна» доставлены в Следственный комитет столицы

Участники движения «Весна» Евгений Затеев и Валентин Хорошенин были доставлены в Москву для допросов в Следственном комитете. Ранее обоих активистов

СМИ: Из видеопоздравления петербургского депутата с Днем Победы вырезали пожелание мира и прекращения огня
  • 9-05-2022, 09:48

СМИ: Из видеопоздравления петербургского депутата с Днем Победы вырезали пожелание мира и прекращения огня

Из видеопоздравления, которое по случаю 9 Мая записал лидер фракции «Яблоко» в петербургском Заксобрании Александр Шишлов, было вырезано пожелание