Огромная колонна боевой военной техники в Донецкой области была вся полностью уничтожена

Огромная колонна боевой техники, передвигаясь по Донецкой области, угодила в засаду и была полностью разгромлена точными ударами. Об этом сообщает новостной ресурс «АвиаПро».

В колонне, как подчеркивается, было примерно 300 единиц военной техники. Артиллерийскими ударами она была методично уничтожена после того, как вначале была разделена.

«По оценкам экспертов, подобные точные удары могли наноситься по колонне исключительно при корректировке с воздуха, однако, несмотря на попытки атакованной колоны уйти, она практически вся была разбита», — сказано в заметке.

Некоторые удары по технике из колонны могли наноситься беспилотниками.

На одном из фрагментов ролика видно, как одна из БМП попробовала выйти за пределы зоны обстрела, но это ей не удалось. После того, как она проехала несколько сотен метров, на нее обрушился мощный удар с воздуха.

При этом издание, вероятно, намеренно, не уточняет, какой из сторон конфликта принадлежит разбитая колонна военной техники.

Предполагается, что опубликованное видео было снято три-четыре недели назад камерами беспилотных летательных аппаратов, но, как утверждается, в сеть слито только 10 мая.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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