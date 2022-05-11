Близ побережья Украины замечена активность неизвестных военных кораблей

Близ территориальных вод Украины были замечены неизвестные военные корабли. Как сообщает сайт «Авиа.про», они «засветились» на сделанных на этой неделе спутниковых снимках.

Речь о двух суднах неподалеку от острова Змеиный. Одно экспертами было идентифицировано как десантный катер. Тип второго корабля установить не удалось.

Какой стране принадлежат суда, пока неизвестно. Нет также информации о том, что они делают неподалеку от Змеиного, который в первые же дни спецоперации был захвачен российскими военными.

На днях появилась информация о том, что посредством ударных дронов был нанесен удар по острову. Минобороны РФ в свою очередь также отчиталось о своих успехах на Змеином. Судя по всему, инфраструктура острова к сему моменту почти полностью уничтожена.

Издание сообщает, что сейчас ВСУ практически круглосуточно мониторят информацию вокруг острова Змеиный, привлекая для этой цели беспилотные летательные аппараты, которые в состоянии отслеживать ситуацию на дистанции свыше 50 километров.

С 24 февраля Россия ведет «военную спецоперацию» на территории Украины. Киев заручился поддержкой стран Запада, которые держат два «фронта». Первый - санкционный, когда экономику РФ пытаются полностью изолировать от мировой, второй - оружейный. Поставки вооружений Киеву наращиваются, а на днях президент США подписал закон о ленд-лизе для Украины.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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