Близ побережья Украины замечена активность неизвестных военных кораблей

Image 16+
Близ побережья Украины замечена активность неизвестных военных кораблей
Украина
Фото из открытых источников

Близ территориальных вод Украины были замечены неизвестные военные корабли. Как сообщает сайт «Авиа.про», они «засветились» на сделанных на этой неделе спутниковых снимках.

Речь о двух суднах неподалеку от острова Змеиный. Одно экспертами было идентифицировано как десантный катер. Тип второго корабля установить не удалось.

Какой стране принадлежат суда, пока неизвестно. Нет также информации о том, что они делают неподалеку от Змеиного, который в первые же дни спецоперации был захвачен российскими военными.

На днях появилась информация о том, что посредством ударных дронов был нанесен удар по острову. Минобороны РФ в свою очередь также отчиталось о своих успехах на Змеином. Судя по всему, инфраструктура острова к сему моменту почти полностью уничтожена.

Издание сообщает, что сейчас ВСУ практически круглосуточно мониторят информацию вокруг острова Змеиный, привлекая для этой цели беспилотные летательные аппараты, которые в состоянии отслеживать ситуацию на дистанции свыше 50 километров.

С 24 февраля Россия ведет «военную спецоперацию» на территории Украины. Киев заручился поддержкой стран Запада, которые держат два «фронта». Первый - санкционный, когда экономику РФ пытаются полностью изолировать от мировой, второй - оружейный. Поставки вооружений Киеву наращиваются, а на днях президент США подписал закон о ленд-лизе для Украины.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В Киеве заявили, что Одесса и Харьков не повторят судьбу Мариуполя

Сегодня, 12:53

Близ побережья Украины замечена активность неизвестных военных кораблей

Сегодня, 11:28

Огромная колонна боевой военной техники в Донецкой области была вся полностью уничтожена

Сегодня, 09:38

Американцы снабдят Украину управляемыми штурмовыми ракетами APKWS

Вчера, 09:48

Леонков разъяснил, куда ВС из РФ необходимо ударить, чтобы всерьез напугать Украину

Вчера, 09:38

Сивков проинформировал, от чего чаще всего гибнут солдаты ВС из РФ на Украине

Вчера, 09:03

Взятие Попасной открывает путь к блокированию ВСУ в «треугольнике»: Родион Мирошник о ситуации на фронте

8-05-2022, 21:27

Высшие офицеры сил ВСУ и нацбатов получили приказ немедленно покинуть районы Донбасса

7-05-2022, 12:33

Президент Зеленский: Мариуполь не будет сдан, так как там уже нечего сдавать

7-05-2022, 11:23

Обороняющие Николаев подразделения ВСУ опробовали иностранное оружие

7-05-2022, 10:58

Украина начала применять ракеты Brimstone, переданные НАТО

7-05-2022, 06:58

Баранец в ответ на «убийство 12 генералов» рассказал о своих шпионах в структурах СБУ

6-05-2022, 08:38

Генерал армии ВС России Дворников действует на Украине по сирийскому сценарию

4-05-2022, 09:18

WP: поступающая на Украину западная артиллерия изменит ход противостояния

2-05-2022, 11:18

В Донбассе сформирован нацбатальон «Свобода», состоящий из россиян перешедших на сторону Украины

1-05-2022, 22:53

Норвегия отправила Украине комплексы ПВО NASAMS с дальностью до 180 километров

30-04-2022, 09:53

Сивков: Через пару недель Донецкая группировка окажется в котле

29-04-2022, 08:08

Картаполов: Генштаб ВС РФ планирует уничтожить поставки западного оружия на территории Украины

28-04-2022, 13:38

Алексей Арестович: в июне ВСУ перейдут в наступление

28-04-2022, 07:33

Командование ВСУ заявило о нанесении удара по острову Змеиный

27-04-2022, 22:33

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Сивков проинформировал, от чего чаще всего гибнут солдаты ВС из РФ на Украине
  • Вчера, 09:03

Сивков проинформировал, от чего чаще всего гибнут солдаты ВС из РФ на Украине

Военный эксперт Константин Сивков в интервью изданию «Украина.ру» назвал причины гибели российских военнослужащих в ходе «спецоперации». В частности,

В отставку: жители Петербурга возмущены поведением не поздравившего ветеранов войны Беглова
  • 9-05-2022, 19:26

В отставку: жители Петербурга возмущены поведением не поздравившего ветеранов войны Беглова

Ветераны войны в День Победы 9 мая удостоились от губернатора Петербурга Александра Беглова только поздравительного поста в соцсетях, заранее снятого

Взятие Попасной открывает путь к блокированию ВСУ в «треугольнике»: Родион Мирошник о ситуации на фронте
  • 8-05-2022, 21:27

Взятие Попасной открывает путь к блокированию ВСУ в «треугольнике»: Родион Мирошник о ситуации на фронте

Освобождение Попасной от уцелевших подразделений ВСУ в перспективе может стать решающим эпизодом борьбы за Донбасс. По мнению посла ЛНР в России

РФ отключается от процессоров ARM в условиях ужесточения санкций
  • Вчера, 14:53

РФ отключается от процессоров ARM в условиях ужесточения санкций

Технологические возможности России еще больше сузились. Очередной удар был нанесен правительством Великобритании, сообщают СМИ. Власти Великобритании

Израиль решил передать свое вооружение ВС Украины
  • 9-05-2022, 15:13

Израиль решил передать свое вооружение ВС Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников объявил о том, что Киеву в ходе переговоров удалось договориться с Израилем о поставках вооружения для ВСУ.

Леонков рассказал, какую опасность армии Польши и Румынии могут представлять для России
  • 9-05-2022, 13:58

Леонков рассказал, какую опасность армии Польши и Румынии могут представлять для России

На фоне спецоперации России в Украине, которая, как уверяет пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «идет по плану», в Польше и Румынии

Новости партнеров
Новости партнеров
Американцы снабдят Украину управляемыми штурмовыми ракетами APKWS
  • Вчера, 09:48

Американцы снабдят Украину управляемыми штурмовыми ракетами APKWS

Украина получит от США несколько тысяч управляемых штурмовых ракет APKWS. Речь идет о высокоточных 70-мм снарядах с дальностью поражения целей до 11

Huanqiu Shibao: Россия не проиграет США и странам НАТО даже при разнице сил 1:40
  • 9-05-2022, 08:23

Huanqiu Shibao: Россия не проиграет США и странам НАТО даже при разнице сил 1:40

Запад растерял моральное превосходство и уже сможет противостоять России. В этом уверен профессор и декан Чунъянского института финансовых

Близ побережья Украины замечена активность неизвестных военных кораблей
  • Сегодня, 11:28

Близ побережья Украины замечена активность неизвестных военных кораблей

Близ территориальных вод Украины были замечены неизвестные военные корабли. Как сообщает сайт «Авиа.про», они «засветились» на сделанных на этой

Задержанные в Санкт-Петербурге активисты движения «Весна» доставлены в Следственный комитет столицы
  • 8-05-2022, 22:53

Задержанные в Санкт-Петербурге активисты движения «Весна» доставлены в Следственный комитет столицы

Участники движения «Весна» Евгений Затеев и Валентин Хорошенин были доставлены в Москву для допросов в Следственном комитете. Ранее обоих активистов