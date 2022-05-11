В Киеве заявили, что Одесса и Харьков не повторят судьбу Мариуполя

Большая часть Мариуполя сейчас контролируется российскими войсками, однако украинские морпехи и националистические батальоны все еще держат оборону в промышленной зоне «Азовстали». Для понимания: речь о площади в 11 квадратных километров.

Как было заявлено военно-политическим руководством России, от штурма предприятия российские войска отказались. Представители ДНР в беседе с «Украина.ру» рассказали, что неизвестно, сколько точно украинских военных сейчас укрываются на «Азовстали», но уверены, что они не смогут совершить прорыв - недостаточно техники для этого. Бойцы, фактически, оказались заблокированными. Вместо штурма, по словам собеседников издания, российские военные им устроили «круглосуточный бомбовый ад».

Один из них считает, что в Киеве извлекли урок из допущенных ошибок в Мариуполе, поэтому судьбу этого города в Донбассе Одесса и Харьков точно не повторят.

«В украинском командовании поняли и признали свою стратегическую ошибку: им не следовало оборонять Мариуполь, а, поняв, что город вскоре будет окружен и фронт сместится к Днепру, следовало срочно покидать позиции. На это указал плененный нами командир 36-ой бригады морпехов полковник Баранюк», - приводит издание слова представителя ДНР.

Он добавил, что украинским бойцам имело смысл оставаться в Мариуполе только в случае наличия устойчивой коммуникации по морю или хотя бы 10 километров на суше. Тогда бы у них получилось пробить позиции российских войск.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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