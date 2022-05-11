Песков отреагировал на слухи о введении в России военного положения

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Песков отреагировал на слухи о введении в России военного положения
Политика
Фото из открытых источников

В РФ не планируется вводить военное положение из-за ситуации в Украине. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос представителей СМИ о том, имеются ли в Кремле планы на сей счет. В частности, журналисты интересовались, планирует ли глава государства вводить военное положение на территории всей России или в отдельных ее регионах.

Кроме того, Песков в очередной раз подтвердил, что спецоперация РФ в Украине идет по плану.

Пресс-секретарь президента призвал СМИ ориентироваться не на заявления американцев украинской стороны, а на слова президента Путина. А он «повторял и совсем недавно подтвердил, что специальная военная операция развивается по плану», пишет «МК».

Ранее сообщалось, что слухи о том, что в РФ готовится мобилизация, Песков назвал «чушью».

Спецоперация между тем длится уже два с половиной месяца. Она стартовала 24 февраля нынешнего года.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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