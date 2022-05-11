В МВД Украины пообещали, что Россия будет шокирована от места удара, который нанесут ВСУ

Виктор Андрусив, советник министра внутренних дел Украины, анонсировал «сюрприз» для России и ее граждан. Об этом сообщают украинские СМИ.

«В ближайшее время россияне будут шокированы от места удара, который нанесут ВСУ», - заявил Андрусив, выступая в эфире 24 канала.

По его словам, сейчас ВСУ готовятся к освобождению Херсона. Развитие событий для многих будет удивительным. Андрусив добавил, что украинские силы готовятся контратаковать не только на херсонском направлении.

«Ситуация будет меняться от того, как мы будем усиливаться западным вооружением», - отметил советник главы МВД.

Напомним, что Запад осуждает российскую спецоперацию на территории Украины и продолжает оказывать Киеву военную помощь. На днях президент США Джо Байден (а произошло это 9 мая) завизировал закон о ленд-лизе для Украины. Западные СМИ окрестили документ историческим. Он позволит Вашингтону по упрощенной процедуре отправлять Киеву любое количество вооружений.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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