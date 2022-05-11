Несколько лет подряд Россия занимается развитием собственного производства и делает акцент на импортозамещении. Существенным подспорьем в этом вопросе может стать малый бизнес, но Смольный под руководством губернатора Александра Беглова упускает этот момент и отдает территории под застройку торговыми центрами и жилыми комплексами.

В Петербурге с советских времен остались большие промышленные зоны, где раньше было производство. Теперь же площади отдаются бизнесу, который не создает никаких натуральных отечественных продуктов, но выплачивает «легкие деньги».

Смольный выбирает проекты без долгосрочной перспективы и реализовывает их, вместо того, чтобы заниматься развитием города. Например, чиновники могли бы создать кластер, где в одном месте по соседству производились бы мебель, бахилы и какие-то иные предметы. Одного недальновидность Беглова тормозит все.

Одним из перспективных проектов была «Горская» компании «Мегалайн», но работы до сих пор не начались. Как сообщает «Сенсаций.Нет », Смольный рассматривает другие проекты, вроде зоопарка или элитного клуба. Чиновники находят нелепые причины, чтобы отсрочить строительство.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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