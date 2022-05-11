Социолог Шугалей предложил Беглову встретиться и обсудить побратимство Петербурга и Луганска

Социолог Максим Шугалей обратился к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с предложением о встрече. На ней ученый планирует обсудить с градоначальником побратимство между Северной столицей и Луганском.

Напомним, что 1 мая известный социолог предложил присвоить статус побратимов Петербургу и Луганску. Ученый подчеркнул, что подобный шаг приведет к сближению городов и формированию социокультурных связей.

«Рассчитываю, что А.Д. Беглов не останется в стороне в вопросе помощи братскому народу ЛНР и ДНР и окажет содействие в реализации инициативы о городах-побратимах», – отметил Шугалей в своем Telegram-канале.

Инициатива социолога уже нашла поддержку со стороны главы ЛНР Леонида Пасечника. Теперь необходимо заручиться поддержкой Беглова. Письмо с просьбой о личной встрече Шугалей направил в адрес градоначальника Петербурга в среду, 11 мая.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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