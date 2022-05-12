Танковая и мотострелковая роты уничтожены во время переправы через реку

Попытка совершить переправу через одну из рек на территории Украины оказалась неудачной для танковой и мотострелковой рот. Техника была практически полностью разбита, сообщает портал Авиа.про.

Издание выложило на своих страницах спутниковые снимки разбитой понтонной переправы - судя по всему, через Северский Донец. А сделаны они были, как пишут другие СМИ, американской георазведывательной компанией BlackSky.

На фотографиях видны не только разбитые понтонные переправы, но и много единиц уничтоженной бронетехники неподалеку.

Издание Авиа.про акцентирует внимание на том, что на фото попали останки танковой и мотострелковых рот, пытавшихся достичь другого берега реки.

При этом журналисты по традиции уже не указывают, кому принадлежит военная техника, и утверждают, что не знают, где происходили события, попавшие на снимки.

По данным СМИ, разбитая военная техника не принадлежит ВСУ.

По некоторым данным, во время переправы через возведенный понтонный мост она была накрыта артиллерией. В результате мощного удара, вероятно, часть бронированных машин затонули (согласно подсчетам экспертов, речь о пяти единицах). Еще часть были разбиты на берегу - специалисты насчитали на спутниковых снимках 6 танков и 17 бронированных автомобилей.

Несложно догадаться, что не обошлось и без потерь в живой силе. Хотя в данном случае предположить количество погибших невозможно.

Здесь следует напомнить читателю, что и представители Минобороны страны, и различные военные эксперты утверждают через СМИ, что потери со стороны РФ есть, но, в отличие от сил противника, они незначительные. В конце марта сообщалось о гибели в Украине 1351 военнослужащего.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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