Танковая и мотострелковая роты уничтожены во время переправы через реку

Image 16+
Танковая и мотострелковая роты уничтожены во время переправы через реку
Украина
Фото из открытых источников

Попытка совершить переправу через одну из рек на территории Украины оказалась неудачной для танковой и мотострелковой рот. Техника была практически полностью разбита, сообщает портал Авиа.про.

Издание выложило на своих страницах спутниковые снимки разбитой понтонной переправы - судя по всему, через Северский Донец. А сделаны они были, как пишут другие СМИ, американской георазведывательной компанией BlackSky.

На фотографиях видны не только разбитые понтонные переправы, но и много единиц уничтоженной бронетехники неподалеку.

Издание Авиа.про акцентирует внимание на том, что на фото попали останки танковой и мотострелковых рот, пытавшихся достичь другого берега реки.

При этом журналисты по традиции уже не указывают, кому принадлежит военная техника, и утверждают, что не знают, где происходили события, попавшие на снимки.

По данным СМИ, разбитая военная техника не принадлежит ВСУ. 

По некоторым данным, во время переправы через возведенный понтонный мост она была накрыта артиллерией. В результате мощного удара, вероятно, часть бронированных машин затонули (согласно подсчетам экспертов, речь о пяти единицах). Еще часть были разбиты на берегу - специалисты насчитали на спутниковых снимках 6 танков и 17 бронированных автомобилей.

Несложно догадаться, что не обошлось и без потерь в живой силе. Хотя в данном случае предположить количество погибших невозможно.

Здесь следует напомнить читателю, что и представители Минобороны страны, и различные военные эксперты утверждают через СМИ, что потери со стороны РФ есть, но, в отличие от сил противника, они незначительные. В конце марта сообщалось о гибели в Украине 1351 военнослужащего.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В Украине заявили о переговорах с Россией по выводу военных с «Азовстали»

Сегодня, 09:48

Танковая и мотострелковая роты уничтожены во время переправы через реку

Сегодня, 09:23

Еще двое военных из Новосибирской области погибли в Украине

Сегодня, 09:23

На Украине в Харьковской области сбит боевой вертолет с полным комплектом вооружения

Вчера, 15:28

В МВД Украины пообещали, что Россия будет шокирована от места удара, который нанесут ВСУ

Вчера, 15:23

В Киеве заявили, что Одесса и Харьков не повторят судьбу Мариуполя

Вчера, 12:53

Близ побережья Украины замечена активность неизвестных военных кораблей

Вчера, 11:28

Огромная колонна боевой военной техники в Донецкой области была вся полностью уничтожена

Вчера, 09:38

Американцы снабдят Украину управляемыми штурмовыми ракетами APKWS

10-05-2022, 09:48

Леонков разъяснил, куда ВС из РФ необходимо ударить, чтобы всерьез напугать Украину

10-05-2022, 09:38

Сивков проинформировал, от чего чаще всего гибнут солдаты ВС из РФ на Украине

10-05-2022, 09:03

Взятие Попасной открывает путь к блокированию ВСУ в «треугольнике»: Родион Мирошник о ситуации на фронте

8-05-2022, 21:27

Высшие офицеры сил ВСУ и нацбатов получили приказ немедленно покинуть районы Донбасса

7-05-2022, 12:33

Президент Зеленский: Мариуполь не будет сдан, так как там уже нечего сдавать

7-05-2022, 11:23

Обороняющие Николаев подразделения ВСУ опробовали иностранное оружие

7-05-2022, 10:58

Украина начала применять ракеты Brimstone, переданные НАТО

7-05-2022, 06:58

Баранец в ответ на «убийство 12 генералов» рассказал о своих шпионах в структурах СБУ

6-05-2022, 08:38

Генерал армии ВС России Дворников действует на Украине по сирийскому сценарию

4-05-2022, 09:18

WP: поступающая на Украину западная артиллерия изменит ход противостояния

2-05-2022, 11:18

В Донбассе сформирован нацбатальон «Свобода», состоящий из россиян перешедших на сторону Украины

1-05-2022, 22:53

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Сивков проинформировал, от чего чаще всего гибнут солдаты ВС из РФ на Украине
  • 10-05-2022, 09:03

Сивков проинформировал, от чего чаще всего гибнут солдаты ВС из РФ на Украине

Военный эксперт Константин Сивков в интервью изданию «Украина.ру» назвал причины гибели российских военнослужащих в ходе «спецоперации». В частности,

В МВД Украины пообещали, что Россия будет шокирована от места удара, который нанесут ВСУ
  • Вчера, 15:23

В МВД Украины пообещали, что Россия будет шокирована от места удара, который нанесут ВСУ

Виктор Андрусив, советник министра внутренних дел Украины, анонсировал «сюрприз» для России и ее граждан. Об этом сообщают украинские СМИ. «В

В отставку: жители Петербурга возмущены поведением не поздравившего ветеранов войны Беглова
  • 9-05-2022, 19:26

В отставку: жители Петербурга возмущены поведением не поздравившего ветеранов войны Беглова

Ветераны войны в День Победы 9 мая удостоились от губернатора Петербурга Александра Беглова только поздравительного поста в соцсетях, заранее снятого

Промзоны Петербурга используют для получения «легких денег» вместо развития малого производства
  • Вчера, 20:11

Промзоны Петербурга используют для получения «легких денег» вместо развития малого производства

Несколько лет подряд Россия занимается развитием собственного производства и делает акцент на импортозамещении. Существенным подспорьем в этом

Близ побережья Украины замечена активность неизвестных военных кораблей
  • Вчера, 11:28

Близ побережья Украины замечена активность неизвестных военных кораблей

Близ территориальных вод Украины были замечены неизвестные военные корабли. Как сообщает сайт «Авиа.про», они «засветились» на сделанных на этой

РФ отключается от процессоров ARM в условиях ужесточения санкций
  • 10-05-2022, 14:53

РФ отключается от процессоров ARM в условиях ужесточения санкций

Технологические возможности России еще больше сузились. Очередной удар был нанесен правительством Великобритании, сообщают СМИ. Власти Великобритании

Новости партнеров
Новости партнеров
ТАС: Польша может спровоцировать глобальную войну РФ с НАТО
  • Вчера, 17:43

ТАС: Польша может спровоцировать глобальную войну РФ с НАТО

Запад подумывает над тем, как помочь Украине выйти победительницей в ходе вооруженного противостояния с Россией, так как поставки вооружения ситуацию

Танковая и мотострелковая роты уничтожены во время переправы через реку
  • Сегодня, 09:23

Танковая и мотострелковая роты уничтожены во время переправы через реку

Попытка совершить переправу через одну из рек на территории Украины оказалась неудачной для танковой и мотострелковой рот. Техника была практически

В Киеве заявили, что Одесса и Харьков не повторят судьбу Мариуполя
  • Вчера, 12:53

В Киеве заявили, что Одесса и Харьков не повторят судьбу Мариуполя

Большая часть Мариуполя сейчас контролируется российскими войсками, однако украинские морпехи и националистические батальоны все еще держат оборону в

Американцы снабдят Украину управляемыми штурмовыми ракетами APKWS
  • 10-05-2022, 09:48

Американцы снабдят Украину управляемыми штурмовыми ракетами APKWS

Украина получит от США несколько тысяч управляемых штурмовых ракет APKWS. Речь идет о высокоточных 70-мм снарядах с дальностью поражения целей до 11