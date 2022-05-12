В США не менее шести самолетов Судного дня неожиданно были подняты в воздух

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В США не менее шести самолетов Судного дня неожиданно были подняты в воздух
В Мире
Фото из открытых источников

Не менее шести Boeing E-4B ВВС США, которые принято называть самолетами Судного дня, внезапно были подняты в воздух и показались в небе над северной частью Соединенных Штатов. Об этом сообщает издание Авиа.Про.

Отмечается, что параллельно с бортами «конца света» чрезвычайную активность продемонстрировали и стратегические бомбардировщики B-52. Они также отрабатывали взаимодействие с располагающимися в Атлантическом океане подводными лодками.

Военными аналитиками была проанализирована траектория полетов летательных аппаратов, вследствие чего они пришли к выводу, что самолеты были задействованы в учениях ядерных сил США.

Напомним, самолеты Судного дня разработаны на случай ядерной войны. Они будут выполнять роль мобильного командного пункта, в котором может находиться высшее руководство страны. На борту каждого может поместиться до 100 человек. Каждый из самолетов способен провести в воздухе, при условии дозаправки, неделю.

Сейчас нет официальных комментариев Пентагона касательно Boeing E-4B. Однако совершенно очевидно, что самолеты Судного дня появились в небе не просто так - это своего рода сигнал в свете происходящего в Украине.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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