На Украине объяснили, почему лишь 40% российских ракет попадают в цель

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На Украине объяснили, почему лишь 40% российских ракет попадают в цель
Украина
Фото из открытых источников

На Украине заявляют, что только 40% выпущенных из России ракет попадают по целям. В Киеве считают, что высокоточные «Калибры» и другие вооружения у Москвы уже на исходе и производить их будет весьма проблематично в силу введенных после начала «спецоперации» санкций.

Украинские журналисты считают, что РФ нашла способ решить данную проблему. Как именно, они описали в украинском сегменте интернета. На статью обратило внимание издание «Военное дело».

В ней СМИ утверждают, что «орки» (а именно так в соседнем государстве называют военных ВС РФ) начали воровать бытовую технику в разных городах и селах страны с тем, чтобы вытащить из нее чипы, микросхемы и полупроводники. Эти элементы, как считают в Украине, уже стали дефицитными для России. А ведь, иронизируют акулы пера, ей необходимо осуществлять ремонт военной техники.

Авторы статьи с подачи американских друзей высмеивают российский оборонпром: мол, нехватка микросхем и полупроводников вынуждает предприятия идти на крайние меры и буквально производить технику из «отходов жизнедеятельности и веток».

Также журналисты заявляют, что в российских авиационных ракетах Х-101 или Х-555, которые стали часто использоваться в последнее время, электроника стоит древняя по современным меркам - 60-ых годов. Именно из-за такой технологической отсталости 40% запущенных ракет и не попадают по целям, объяснили они.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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