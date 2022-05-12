Власти Петербурга травят кошек и собак вместо борьбы с нашествием крыс

Жители Петербурга опасаются того, что город заполонят крысы после решения местного правительства травить бродячих животных, в число которых вошли собаки и кошки.

Люди вновь принялись обсуждать вышеуказанную проблему в связи с новым видео, опубликованным активистами «Молодого Петербурга». В ролике показали переполненные отходами площадки и дворы. Среди мусора можно было разглядеть крыс.

«Травят кошек и собак, а крысы себя прекрасно чувствуют. Им при Беглове живется просто замечательно! Каждый день — мусорный стол накрыт с горкой», — подчеркнул один из комментаторов записи.

Действующий губернатор Северной столицы Александр Беглов и его команда в течение долгого времени закрывают глаза на проблему. Многие петербуржцы опасаются, что из-за попустительства Смольного город вновь столкнется со вспышкой очередной инфекции и навсегда лишится статуса «Кошачьей столицы России».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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