Удар ВС Украины британскими высокоточными ракетами Brimstone показали на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент удара ВСУ высокоточными самонаводящимися ракетами «Brimstone». Оружие было поставлено Киеву Великобританией.

Ролик привлекает к себе внимание, в первую очередь, тем, что ракеты в количестве трех штук были выпущены с наземной пусковой установки. Ее, по мнению авторов портала Avia.pro, вероятно, тоже предоставил Лондон.

Пусковая установка, по всей видимости, состоит из множества ячеек для ракет, что позволяет в одночасье наносить удар несколькими ракетами. На представленных кадрах можно видеть «рой» из трех ракет.

Стоит отметить, что «Brimstone» являются противокорабельными ракетами и ранее было принято считать, что они «заточены» под запуск из самолетов.

Их система наведения позволяет работать в любую погоду и любое время суток за счет использования активной радиолокационной ГСН миллиметрового диапазона. Brimstone может осуществлять залповые атаки и автономно находиться на цели за счет собственного радара, как только достигнет до заданной целевой области. Это делает ракету средством, которое способно уничтожать как корабли, так и тяжелую бронетехнику и артиллерию.

#Ukraine: Finally, we can take a look at the ground launching platform for Brimstone missiles - it was developed by Britain in a very short time especially for the Ukrainian army. The missiles are already used on the front line, however the event we see is likely to be training. pic.twitter.com/OhIJZNMiwZ