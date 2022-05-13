Спутник обнаружил военную активность на украинском острове Змеиный в Чёрном море

Несколько часов назад на украинском острове Змеиный, что в Черном море, спутниками была замечена странная повышенная военная активность. Об этом сегодня, 13 мая, сообщает информационный ресурс Avia.pro.

В частности, уточняют авторы, речь идет об активном перемещении на острове боевых машин - вероятно, это ЗРК «Бук». Но самая большая интрига кроется в другом. Близ берега замечена огромная морская платформа с подъемным краном. По мнению специалистов, она будет использоваться для поднятия из воды на поверхность «некоторых объектов».

Спутниковые снимки также показывают, что близ Змеиного появились небольшие военные катера. А неподалеку активность демонстрируют корабли неустановленного типа.

Ранее стало известно о том, что вследствие жестких ударов с воздуха вся инфраструктура оказалась практически полностью разрушенной. Некоторые российские эксперты даже допускали, что сейчас Змеиный не контролируется ни одной из сторон, хотя судя по спутниковым снимкам очевидно, что это не так.

Что происходит на острове сейчас достоверно неизвестно, так как ни Украина, ни Россия официальных заявлений пока не сделали.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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