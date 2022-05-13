На Украине в Харьковской области разбился неизвестный истребитель

На территории Харьковской области Украины посреди поля рухнул самолет. Произошло это совсем недавно, сообщает портал Авиа.Про и публикует видео с места происшествия.

Вывод о том, что крушение случилось на днях, позволяют сделать примятые сельскохозяйственные угодья.

Найденные обломки позволяют утверждать достоверно только одно: самолет был боевым, вероятно - истребителем. По крайней мере, расплавленный огнем фюзеляж не позволяет с точностью утверждать, о какой модели летательного аппарата идет речь. Также неизвестно, кому принадлежал истребитель.

По мнению специалистов, изучивших попавшие на видео обломки самолета, его могли либо подбить, либо он пошел на жесткую аварийную посадку, после которой загорелся, по техническим причинам.

Каких-либо следов попаданий зенитных ракет на обломках не видно. Поэтому авторы заметки предполагают, что пилоты успели успешно воспользоваться катапультами.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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