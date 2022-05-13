Проект рекультивации «Горской» является доказательством того, что у петербургских промзон есть будущее

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Проект рекультивации «Горской» является доказательством того, что у петербургских промзон есть будущее
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Проект компании «Магалайн» стал ярким примером удачного проекта по рекультивации промышленной зоны в Петербурге, пишет «Правда.Ру».

Речь о преображении бывшей промышленной зоны «Горской», которая находится неподалеку от одноименной железнодорожной станции в поселке Лисий Нос.

Как отмечается, промзону не собираются превращать в бездумную жилую застройку с видом на Финский залив. Проект предполагает возведение парковой и туристической зон с рабочими территориями – IT-кластером и современными складами.

Более того, «Мегалайн» не намерена менять направленность территории – суть промышленной зоны не изменится, однако она станет куда комфортнее.

Стоит отметить и удачное расположение промышленной зоны – близость к открывающемуся небоскребу «Газпрома» добавляет «Горской» новые потенциалы для развития.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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