У побережья украинского острова Змеиный затонул военный 25-метровый корабль

В непосредственной близости от острова Змеиный (Украина) на морском дне лежит затонувшее военное судно длиной 25 метров. Принадлежность данного боевого корабля на данный момент не установлена. Силуэт затонувшего судна хорошо просматривается со спутниковых фотографий, выполненных с высоким качеством съёмки. Такие снимки пользователи уже массово выкладывают в интернете. Об этом сообщает информационно-аналитический онлайн-портал Avia.pro.

Следует добавить, что затопление боевого корабля произошло возле островного причала острова Змеиный. На данный момент времени пока никто не назвал истинную причину того, из-за чего военное судно ушло под воду.

Спутниковые фото также прекрасно демонстрируют и обстановку на всей территории острова Змеиного. Недавними авиационными атаками почти полностью ликвидирована вся инфраструктура этого украинского острова.

В Сети уже есть несколько видео, которые были записаны на острове, или рядом с ним, уже после того, как 24 февраля Россия начала на территории Украины «военную спецоперацию». Одно из таких видео опубликовали турецкие ресурсы. На этом видео запечатлен момент удара по катеру рядом с островом Змеиный. Подтвердить, был ли это катер, который затонул у берегов острова, сложно, не имея доступа непосредственно к кораблю.

Также на спутниковых снимках замечена и специальная платформа с установленным на ней подъемным краном. Возможно, ее доставили к острову для того, чтобы поднять затонувшее судно.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей