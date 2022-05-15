В украинском небе замечены польские боевые вертолеты Ми-24

В украинском небе эксперты вычислили польские боевые вертолеты Ми-24. Об этом сообщает Avia.pro.

Как выяснило издание, украинская сторона обнародовала видео, где видна работа вертолетов Ми-24: винтокрылые машины атакуют неуправляемыми ракетами некие цели. Благодаря небольшой высоте, на которой летали Ми-24, заметили, что по крайней мере одна из боевых машин имела окраску вооруженных сил Польши. До этого случая считалось, что в Украине вертолеты такого типа все уничтожены.

Из открытых источников известно, что на сегодняшний день единственной страной, кто помог Украине с боевыми вертолетами, были США, правда, они предоставили Ми-17.

Эксперты предположили, что замеченные недавно Ми-24 появились в небе Украины с подачи Польши. Если это действительно так, то это не только неожиданно, но и несет существенные неприятности для Варшавы. Ведь польские вертолеты в небе над Украиной свидетельствуют о поставках сюда тяжёлого вооружения.

Однако, не исключено, что Ми-24 все еще находятся на балансе Польши и управляют ими пилоты-поляки.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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