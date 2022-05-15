В украинском небе замечены польские боевые вертолеты Ми-24

Image 16+
В украинском небе замечены польские боевые вертолеты Ми-24
Украина
Фото из открытых источников

В украинском небе эксперты вычислили польские боевые вертолеты Ми-24. Об этом сообщает Avia.pro.

Как выяснило издание, украинская сторона обнародовала видео, где видна работа вертолетов Ми-24: винтокрылые машины атакуют  неуправляемыми ракетами некие цели. Благодаря небольшой высоте, на которой летали Ми-24, заметили, что по крайней мере одна из боевых машин имела окраску вооруженных сил Польши. До этого случая считалось, что в Украине вертолеты такого типа все уничтожены.

Из открытых источников известно, что на сегодняшний день единственной страной, кто помог Украине с боевыми вертолетами, были США, правда, они предоставили Ми-17. 

Эксперты предположили, что замеченные недавно Ми-24 появились в небе Украины с подачи Польши. Если это действительно так, то это не только неожиданно, но и несет существенные неприятности для Варшавы. Ведь польские вертолеты в небе над Украиной свидетельствуют о поставках сюда тяжёлого вооружения.

Однако, не исключено, что Ми-24 все еще находятся на балансе Польши и управляют ими пилоты-поляки.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В украинском небе замечены польские боевые вертолеты Ми-24

Сегодня, 08:43

Военные сил ВС из РФ сообщили о начале штурма завода «Азовсталь» с танками и пехотой

Сегодня, 00:08

У побережья украинского острова Змеиный затонул военный 25-метровый корабль

Вчера, 20:03

На Украине в Харьковской области разбился неизвестный истребитель

13-05-2022, 11:33

Удар ВС Украины британскими высокоточными ракетами Brimstone показали на видео

13-05-2022, 11:23

Спутник обнаружил военную активность на украинском острове Змеиный в Чёрном море

13-05-2022, 11:23

На Украине объяснили, почему лишь 40% российских ракет попадают в цель

12-05-2022, 18:33

В Украине заявили о переговорах с Россией по выводу военных с «Азовстали»

12-05-2022, 09:48

Танковая и мотострелковая роты уничтожены во время переправы через реку

12-05-2022, 09:23

Еще двое военных из Новосибирской области погибли в Украине

12-05-2022, 09:23

На Украине в Харьковской области сбит боевой вертолет с полным комплектом вооружения

11-05-2022, 15:28

В МВД Украины пообещали, что Россия будет шокирована от места удара, который нанесут ВСУ

11-05-2022, 15:23

В Киеве заявили, что Одесса и Харьков не повторят судьбу Мариуполя

11-05-2022, 12:53

Близ побережья Украины замечена активность неизвестных военных кораблей

11-05-2022, 11:28

Огромная колонна боевой военной техники в Донецкой области была вся полностью уничтожена

11-05-2022, 09:38

Американцы снабдят Украину управляемыми штурмовыми ракетами APKWS

10-05-2022, 09:48

Леонков разъяснил, куда ВС из РФ необходимо ударить, чтобы всерьез напугать Украину

10-05-2022, 09:38

Сивков проинформировал, от чего чаще всего гибнут солдаты ВС из РФ на Украине

10-05-2022, 09:03

Взятие Попасной открывает путь к блокированию ВСУ в «треугольнике»: Родион Мирошник о ситуации на фронте

8-05-2022, 21:27

Высшие офицеры сил ВСУ и нацбатов получили приказ немедленно покинуть районы Донбасса

7-05-2022, 12:33

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Удар ВС Украины британскими высокоточными ракетами Brimstone показали на видео
  • 13-05-2022, 11:23

Удар ВС Украины британскими высокоточными ракетами Brimstone показали на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент удара ВСУ высокоточными самонаводящимися ракетами «Brimstone». Оружие было поставлено Киеву

Спутник обнаружил военную активность на украинском острове Змеиный в Чёрном море
  • 13-05-2022, 11:23

Спутник обнаружил военную активность на украинском острове Змеиный в Чёрном море

Несколько часов назад на украинском острове Змеиный, что в Черном море, спутниками была замечена странная повышенная военная активность. Об этом

Власти Петербурга травят кошек и собак вместо борьбы с нашествием крыс
  • 12-05-2022, 18:43

Власти Петербурга травят кошек и собак вместо борьбы с нашествием крыс

Жители Петербурга опасаются того, что город заполонят крысы после решения местного правительства травить бродячих животных, в число которых вошли

Проект рекультивации «Горской» является доказательством того, что у петербургских промзон есть будущее
  • 13-05-2022, 21:57

Проект рекультивации «Горской» является доказательством того, что у петербургских промзон есть будущее

Проект компании «Магалайн» стал ярким примером удачного проекта по рекультивации промышленной зоны в Петербурге, пишет «Правда.Ру». Речь о

Евсеев считает, что первый ядерный удар Россией будет нанесен по Западной Украине
  • 13-05-2022, 11:38

Евсеев считает, что первый ядерный удар Россией будет нанесен по Западной Украине

В России продолжают обсуждать возможность нанесения ядерного удара по территории Украины, где ВС с 24 февраля проводят «специальную военную

На Украине объяснили, почему лишь 40% российских ракет попадают в цель
  • 12-05-2022, 18:33

На Украине объяснили, почему лишь 40% российских ракет попадают в цель

На Украине заявляют, что только 40% выпущенных из России ракет попадают по целям. В Киеве считают, что высокоточные «Калибры» и другие вооружения у

Новости партнеров
Новости партнеров
На Украине в Харьковской области разбился неизвестный истребитель
  • 13-05-2022, 11:33

На Украине в Харьковской области разбился неизвестный истребитель

На территории Харьковской области Украины посреди поля рухнул самолет. Произошло это совсем недавно, сообщает портал Авиа.Про и публикует видео с

В США не менее шести самолетов Судного дня неожиданно были подняты в воздух
  • 12-05-2022, 11:48

В США не менее шести самолетов Судного дня неожиданно были подняты в воздух

Не менее шести Boeing E-4B ВВС США, которые принято называть самолетами Судного дня, внезапно были подняты в воздух и показались в небе над северной

ЧП в Ленинградской области: анализ выявил следы наркотиков у годовалого малыша, который впал в кому
  • 12-05-2022, 15:38

ЧП в Ленинградской области: анализ выявил следы наркотиков у годовалого малыша, который впал в кому

Сегодня появилась информация о чрезвычайном происшествии с годовалым мальчиком, проживающим в деревне Бережки Волховского района Ленинградской

Военные сил ВС из РФ сообщили о начале штурма завода «Азовсталь» с танками и пехотой
  • Сегодня, 00:08

Военные сил ВС из РФ сообщили о начале штурма завода «Азовсталь» с танками и пехотой

В Мариуполе с помощью танков и пехоты российские подразделения начали штурмовать не сходящий с новостной ленты металлургический комбинат «Азовсталь».