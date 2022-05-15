Турция не станет блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

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Турция не станет блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Политика
Фото из открытых источников

В Турции поспешили опровергнуть появившиеся в СМИ новости о том, что страна намерена блокировать вступление Финляндии и Швеции в состав НАТО. Анкара заявляет, что журналисты неправильно трактовали слова турецкого лидера.

По словам пресс-секретаря президента Турции, страна не собирается блокировать вхождение в состав Альянса Швеции и Финляндии. Как и ранее, она поддерживает курс на расширение военно-политического блока. Но при этом также рассчитывает на то, что члены НАТО будут учитывать и интересы Турции.

Пресс-секретарь утверждает, что заявление Реджепа Тайипа Эрдогана было неверно трактовано. Президент хотел лишь довести до общественности то, что Швеции и Финляндии в случае вступления в НАТО необходимо будет учитывать и интересы национальной безопасности Турции. Открытая поддержка курдских формирований, которые Анкара считает террористическими, неприемлема.

И тем не менее вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс может быть заблокировано - Хорватией. В стране заявляют, что пока не будут рассмотрены ее текущие проблемы, поддержки по вступлению в состав НАТО двух новых участниц не будет, пишет Авиа.про.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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