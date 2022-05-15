В Херсонский области найден уничтоженный вертолет Ми-8

В Херсонской области Украины найдены обломки вертолета неизвестной принадлежности. Стойка шасси на снимках позволяет сделать вывод о том, что речь о Ми-8. Об этом сообщает информационный ресурс «Авиа.про».

Фрагменты ударной машины, которая когда-то именовалась вертолетом, нашли в поле. Внимание специалистов привлекли некоторые детали, на основе которых они сделали определенные выводы. В частности, разбросанные обломки позволяют говорить о том, что вертолет был сбит не в воздухе. Винтокрылая машина, которую практически полностью уничтожило огнем при точном попадании боеприпаса, по всей видимости, была поражена на земле. Вероятно, «вертушка» находилась в поле с целью эвакуации или была задействована в операции по перевозке вооружения.

Чем именно поразили Ми-8 и кто именно, неизвестно. Не исключено, что это был ПТРК или другое ракетное вооружение.

Судьба экипажа вертолета неизвестной принадлежности неизвестна.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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