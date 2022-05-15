Из-за неудачного форсирования реки в районе Белогоровки затонуло не менее 6 танков

Не менее шести танков утонули в ходе неудачной попытки форсировать реку Северский Донец в Луганской области.

В сети появилось множество спутниковых снимков с места данного инцидента. Специалисты и неспециалисты сейчас активно занимаются подсчетами уничтоженной в ходе атаки на понтонный мост военной техники.

Информресурс Avia.pro сообщает, что речь идет об инциденте в районе Белогоровки.

Кому принадлежат отправленные на дно танки, неизвестно. Авторы отмечают, что специалистам к текущему моменту не удалось идентифицировать тип затонувших боевых машин, как и полученные повреждения.

Однако подчеркивают, что ширина реки в месте, где был нанесен удар, приличная. Поэтому шесть затонувших танков, попавших на снимки - это минимальные потери в технике. Вероятно, число отправившихся на дно боевых машин куда больше.

Сам инцидент произошел в мае нынешнего года, не позднее двух недель назад, в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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