Военкор Котенок рассказал о подготовке ВСУ двух новых крепостей в Донбассе

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Военкор Котенок рассказал о подготовке ВСУ двух новых крепостей в Донбассе
Украина
Фото из открытых источников

Военный корреспондент Юрий Котенок считает, что пока нет оснований говорить о том, что крышка авдеевского котла скоро захлопнется.

ВСУ сейчас перебрасывают в Донбасс дополнительно еще три тысячи бойцов и тяжелое вооружение. Они держат путь на Славянско-Краматорскую агломерацию. Вероятно, именно там и будет следующий виток борьбы. Военкор допускает, что ВСУ могут оставить Лисичанск и Северодонецк. Но вот в Славянске и Краматорске они готовы держать ожесточенные бои даже в окружении.

По его сведениям, Вооруженные силы Украины сейчас укрепляют новые оборонительные позиции. Города Славянск и Краматорск будут превращены в крепости.

«Задача противника, чтобы наши штурмовые колонны разбились об эти два укрепа, после чего будет попытка контратаковать. Пытаться контратаковать окончательно они будут готовы к началу-середине июня», — приводит мнение Котенка «Правда.ру».

Спецоперация в Украине началась 24 февраля. Посол РФ в США Анатолий Антонов вчера заявил, что «капитуляции Росси не будет».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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