Экс-командующий НАТО Бен Ходжес считает, что Россия рассматривает возможность своей капитуляции

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Экс-командующий НАТО Бен Ходжес считает, что Россия рассматривает возможность своей капитуляции
Политика
Фото из открытых источников

Американский генерал Бен Ходжес, экс-командующий объединенного командования НАТО в Европе в 2012-2014 годах, отреагировал на слова посла РФ в США Анатолия Антонова.

Дипломат, как уже ранее сообщалось, заявил, что капитуляции России в Украине не будет никогда. Экс-командующий НАТО считает, что эти слова говорят об обратном.

«Это означает, что они (военно-политическое руководство РФ) на самом деле признают, что это реальная возможность…», - написал Бен Ходжес в своей социальной сети.

Напомним, Анатолий Антонов вчера на шоу у Владимира Соловьева сообщил, что американцы со всех сторон подталкивают Россию к переговорам, но на условиях полного прекращения боевых действий и вывода войск на позиции до 24 февраля, а также требуют «покаяться во всем содеянном».

В первых числах мая о капитуляции России заговорил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. По его словам, мирного договора не будет. Украина, утверждал он, может подписать «только капитуляцию России».

Официальный Киев, заручившись поддержкой своих западных союзников как на дипломатическом фронте, так и по поставкам вооружения, все больше ужесточает свою риторику. В Украине заявляют, что позиция обусловлена достижениями ВСУ.

В то же время и в России не отстают и постоянно, практически ежедневно, рассказывают об успехах войск в ходе спецоперации, старт которой был дан 24 февраля.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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