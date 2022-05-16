В Николаевской области Украины ракетой ЗРК «Бук» сбит многоцелевой истребитель «Су»

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В Николаевской области Украины ракетой ЗРК «Бук» сбит многоцелевой истребитель «Су»
Украина
Фото из открытых источников

На просторах интернета появились кадры со сбитым многоцелевым истребителем «Су». Сняты они были на территории Украины, где идет «специальная военная операция». В частности, в Николаевской области.

Изучив обнародованные кадры, специалисты пришли к выводам, что боевой самолет был сбит посредством применения зенитной управляемой ракеты. Сетевой ресурс Авиа.про, сообщая об этом, обращает внимание на важную деталь, которая может служить доказательством этого. А именно, что по всему фюзеляжу виднеются следы от проникновения поражающих элементов. С большой долей вероятности, боевой борт был сбит при помощи ЗРК «Бук» неустановленной модификации. Удар ракеты пришелся сверху - на это указывают отверстия в носовой части, характерные при повреждении данным комплексом.

Пилот, вероятно, пытался посадить самолет - на это указывает положение обломков. Выжил ли он сам, неизвестно.

Авторы заявляют, что по фрагментам ясно только то, что это истребитель «Су». Установить по обломкам, какой из сторон конфликта принадлежал сбитый боевой самолет, визуально не представляется возможным.

Однако, если принимать во внимание заявления представителей Минобороны РФ о том, что практически вся боеспособная авиация Украины была уничтожена, назревает вопрос: чей истребитель? Агентство ТАСС еще 6 марта сего года процитировало Игоря Конашенкова.

«Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена», - говорил он тогда.

«Военную спецоперацию» на территории Украины РФ проводит с 24 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе недавнего брифинга вновь подтвердил, что она «идет по плану».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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