Российские автомобильные дилеры заявили, что они снова стали предпринимателями из 90-ых

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Российские автомобильные дилеры заявили, что они снова стали предпринимателями из 90-ых
Экономика / Автомобильные новости
Фото из открытых источников

Спецоперация РФ в Украине продолжается, и так или иначе она сказывается на каждой отрасли. Авторынок, например, в апреле нынешнего года столкнулся с беспрецедентным падением продаж. Первая половина мая для российских производителей легковых автомобилей ознаменовалась постановкой на паузу. Поставки новых авто почти прекратились, цены стали заоблачными. Как в таких условиях работают автодилеры?

Поставки импорта на данный момент практически заморожены (исключение - китайские авто, они поступают, как прежде, но по другим ценам). Крупные дилеры все еще держатся на плаву за счет складских запасов - они были сформированы еще до старта спецоперации. Небольшая часть автомобилей с заводов тоже поступает - речь о тех, которые удалось собрать из остатков компонентов в стране.

Коммерческий директор группы компаний «Регинас» Сергей Попов рассказал в беседе с изданием «74.ру» о том, что все еще имеются стоки - дилеры растягивают их, как могут, но самые ходовые модели так или иначе вымываются. Сохранить выбор по модификациям, моделям и цветам возможным уже не представляется никак.

«К примеру, я сейчас нахожусь в нашем салоне KIA и вижу, что практически не осталось седанов Rio. Поставки есть, но единичные — это те авто, что были доукомплектованы на заводе. Mitsubishi Pajero Sport остался в единственном экземпляре, и мы понимаем, что такой модели не будет уже полгода-год минимум. То есть, даже если произойдет чудо и все марки вернутся на рынок, с учетом срока производства и поставок до восстановления системы продаж пройдет полгода», - объяснил эксперт.

Для решения проблем с поставками новых авто необходима перенастройка цепочек, говорит гендиректор холдинга «Планета Авто» Андрей Кольцук. По его оценкам, минимум полгода необходимо для состыковывания всех подрядчиков.

Еще один вопрос - цена доставки. Она прямо сейчас увеличилась по ряду позиций в четыре раза. В этом моменте и кроется ответ на вопрос, почему при падающем курсе цены на авто растут так стремительно.

Автодилеры не исключают массовое разорение компаний, но ситуация очень зависит от «настроек» конкретного бизнеса. В группе риска могут оказаться дилерские центры, выкупающие авто за счет заемных средств и арендующие автосалоны.

Кроме того, стало сложно держать конкуренцию тем, которые изначально делали ставку на сервис. Работают очень много станций, которые уступают большим центрам по оснащению и уровню работ, но зато они дешевые. И этот момент для многих сейчас становится определяющим.

«Да, мы почувствовали себя предпринимателями в стиле 90-х, когда нужно предложить клиентам доступные варианты, и понимаем, что должны идти навстречу людям, которые испытывают финансовые трудности», - говорит Попов.

Вот и приходится предлагать клиентам плановые ТО за меньшие деньги, чтобы держаться на плаву.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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