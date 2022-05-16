В Украине 9 мая погиб снайпер из Челябинской области

Челябинская область России понесла очередную потерю в ходе специальной военной операции на территории Украины. Стало известно о смерти ефрейтора из Юрюзани Константина Хвастунова.

25-летний снайпер был смертельно ранен 9 мая, когда в РФ отмечали День победы. Глава Катав-Ивановского района Николай Шиманович, сообщая о гибели молодого военнослужащего, пообещал оказать поддержку его семье и помочь в организации похорон.

Хвастунов служить по контракту начал после прохождения срочной службы в армейских рядах. Он принимал участие в военной операции на территории Сирии. После САР перешел в разведку, был снайпером.

В понедельник, 16 мая, состоится отпевание погибшего военного в Церкви Пантелеимона Целителя, после чего он будет погребен.

Спецоперация в Украине идет с 24 февраля.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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